獨家／張文最後落腳處曝光 凌亂房內藏15支汽油彈超恐怖

張文在台北的落腳處還藏有15支汽油彈、9把刀，除了證實是預謀犯案，更可怕的是，他甚至原本打算返回住處繼續犯案。（翻攝畫面）

張文上週五（19日）傍晚在北車、捷運中山站犯下恐怖的隨機殺人案，造成4死11傷，他也因被警方圍捕選擇跳樓輕生喪命，警方事後循線到他承租位在捷運中山站附近的旅館搜索，發現房內凌亂，角落有一個裝著11支汽油彈的推車行李箱，床上則還有4支用氣泡紙包裹著的汽油彈，總計15支汽油彈、9把長短刀，儼然是小型的後勤軍火庫，難以想像若被他拿去犯案的後果。

本刊調查，張文在17日，也就是犯案前三天，以現金租下南京西路的旅館房間3晚，原本預計應於20日退房，警方在張文畏罪輕生後，至該房間執行搜索。張文租下的房型是單人房，室內有一張單人床、梳妝台、簡易床頭櫃及一張書桌，當時床上十分凌亂，有張文換裝脫下來的黑色外套、黑色短褲，以及一個黑色斜背包，背包內有4支用氣泡紙包裹著的汽油彈。

事發後，檢警前往張文在台北落腳處搜查，現場零亂。（翻攝畫面）

除此之外，房間角落還有一個與北車相同的推車行李箱，箱子裡還裝有11支汽油彈，令人不寒而慄。檢警依照旅館房內狀況，絲毫看不出張文有犯案的緊張或肅殺感，他以美式潛艇堡果腹，以及尚未開封的洋芋片零食，桌上還有多罐氣泡水空瓶，檢警依張文的犯案軌跡研判，張文在北車犯案後，沿地下街連通道回到旅館房間，在房內換裝、補充彈藥，待了36分鐘後，即出門前往捷運中山站犯案。

檢警調查，張文狡詐多次變裝及改變交通工具，圖為他在北車犯案前騎車縱火畫面。（翻攝畫面）

張文遺留在落腳處的背袋中，還零散放著預謀犯案的汽油彈。（翻攝畫面）

