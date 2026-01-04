獨家／張文案後民眾心慌！ 賣場內見男鬧事 嚇壞報案

男子看到員警拔腿就往門口跑。（圖／東森新聞）



張文攻擊案後人心惶惶，北市文山區一間賣場，一名男子闖入情緒激動大吼大叫，嚇壞其他客人，警方接獲報案後，狂奔衝進賣場逮人，男子還往門口竄逃，最後被壓制在地。

警方獲報，賣場內一名男子情緒激動大吼大叫，火速抵達後，衝進賣場內。警方vs.賣場員工：「人在哪人在哪，（在那邊），啊。」

由於當天是張文攻擊案隔一天，警方高度戒備，而這名脫序的男子看到員警，拔腿就往門口跑。警方：「不要跑。」

警方迅速將男子壓制在地，只見他還不斷掙扎，賣場內其他客人根本不敢靠近。警方：「不要動喔，先叫119，幫我叫119。」

男子後續被保護管束，並強制送醫，而其實在當天稍早，同一棟大樓的地下停車場，才有人報案火災警報器大響，警方調查，原來是同一名男子導致。

案發在北市文山區木新路二段，男子當時停好車之後，打開安全門，誤觸警報，驚動店家保全系統，警方到場，確認沒有火災，並透過車號鎖定男子身分，但他已經不見蹤影，還在追查時，就接到賣場報案。

其他民眾：「應該會先避開吧，裡面如果有人，他們可能也會處理。」

其他民眾：「我會覺得害怕，然後過去把他踢一下，哪有這一種擾亂社會的。」

木新派出所所長黃振綱：「後續警方將依程序通報，社會安全網相關單位，持續追蹤關懷與協助，期能及早介入處置，避免類似情形再次發生。」

19號張文攻擊案隔天，男子一下誤觸大樓警，一下又跑進賣場吼叫，製造恐慌，也讓民眾驚嚇。

