獨家／張文火力驚人！ 汽油彈纏「麻繩」延長燃燒時間

警方追查張文持有的爆裂物，發現他「火力驚人」，租屋處內有汽油桶、煤油桶、噴槍打火機、甲醇等易燃物。而張文的犯案工具大部分都是網購，還化名為「張峰嚴」，另外汽油彈還刻意纏繞麻繩，延長燃燒的時間。目前警方已經將張文持有的爆裂物送鑑定，明（22）日報告出爐。

鎖定溫體牛鍋物餐廳，張文拿著一袋汽油彈擺在汽機車之間，確認火勢點燃，人就騎著機車落跑，火勢迅速蔓延竄出濃煙。

張文「火」力驚人，租屋處就像是大型軍火庫，包含汽油彈、煙霧彈以及汽油桶。這些犯案工具從哪裡來？大部分都是他在網路上取得，不過奇怪的是，他網購包裹不是寫自己的本名，而是「張峰嚴」。

租屋處內，網路賣場包裹上寫著「張峰嚴」，「張峰嚴」就是張文刻意取的化名，而在屋內又擺滿煤油桶以及汽油桶，張文原本的恐怖犯案計畫，是想點燃汽油彈後再扔擲煙霧彈，趁亂襲擊民眾。

化學老師張丕白：「（汽油彈）瓶口塞上橡膠或是軟木塞，要引燃它，要裝塞棉線布或是麻繩都可以，延遲燃燒的時間，主要是他量比較多，所以威力會比較驚人。」

警方調查，張文在今年11月先買至少50個玻璃空瓶，因為他們從北車扣得15瓶汽油彈，中山扣得15瓶，大同區旅館23瓶，租屋處則是5桶汽油桶，他甚至還有瓦斯罐、噴槍、打火機、甲醇等易燃物。

化學老師張丕白：「他如果加黃磷這些東西，才會自燃反應，所以說他可能當場被民眾制止的時候，嫌犯可能已經點火，才會燃燒起來。」

張文持有的爆裂物，鑑定報告明天出爐，也不排除汽油彈內有混入其他液體，警方持續追查，這驚人火力殺害力多大。

