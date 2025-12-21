獨家／張文裝備網購拼湊 玩家：害生存遊戲被污名化

北捷殺人兇手張文作案時穿的裝備，被網傳成生存遊戲玩家，這讓玩家們相當無奈。（圖／東森新聞）





北捷殺人兇手張文作案時穿的裝備，被網傳成生存遊戲玩家，這讓玩家們相當無奈，有玩家說生存遊戲被污名化，痛罵他就是老鼠屎。生存遊戲用品店業者解析，他的裝備全都是網購拼湊，1000多元就能買到，另外真正的生存遊戲玩家不會把刀子插在戰術背心上，也不會戴防毒面具，同好對於合法遊戲受社會事件波及，生氣又無奈。

生存遊戲玩家H先生：「他完全就是妖魔化我們生存玩家，我們都俗稱，那你就是影響我們生存玩家的老鼠屎。」

生存遊戲玩家一眼就看出，張文作案時的裝扮，根本就不是真正的生存遊戲玩家。真正生存遊戲玩家穿的戰術背心，前面是可以加掛彈匣袋；但凶嫌在行凶時，在這加掛很多把刀子，看在玩家的眼裡是不被允許的。

生存遊戲用品店業者王威淳：「我們不會把刀子插在身上，他的面罩是在五金行那些都買得到，我們玩家不會穿戴那個。」

業者解析張文的裝備，他戴的防毒面具是工程或噴漆用，大約299元、放置煙霧彈的折疊購物車299元、戰術背心271元，腿套與護肘都是200元有找，網購拼湊的裝備，總價1267元。

再來看看生存遊戲的專業裝備，防漆彈面罩大約1500元、戰術背心4500元到6000元，基本裝備就要6、7000元，兇手張文網購拚湊裝備，根本差很大。只是事件發生後，有太多人將張文與生存遊戲玩家畫上等號，讓圈內人忿忿不平。

生存遊戲用品店業者王威淳：「大家其實聽到都會滿生氣的，因為我們自己在我們的領域裡面，其實是大家不會去傷害到別人。」

業者說，生存遊戲玩家連帶BB槍出門，都要用槍套裝好，避免引發爭議。原本合法的遊戲，因為社會事件受波及，讓不少玩家相當無奈。

