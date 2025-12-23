獨家／張文隨機攻擊4死！台派女星昔讚「台灣超棒」認：從未懷疑美好

記者徐珮華／台北報導

台北車站、中山商圈19日爆發隨機攻擊事件，造成包含兇嫌張文在內共4死11傷，全台震驚不捨。台語創作歌手鍾綺（Bell）先前才因不滿朋友抱怨台灣環境差，大動肝火開嗆「真的這麼不開心就搬出去」引發討論；今（23）日接受《三立新聞網》專訪談及此案，坦言「我有車的話，我應該會想撞他（兇嫌）」。

鍾綺接受《三立新聞網》專訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

鍾綺日前拍片，對於朋友嫌棄台灣政府、經濟與治安的言論表示不解，直言「台灣超棒的好嗎？我超愛，一切都很好」。她受訪表示自己從未懷疑過台灣的美好，並認為此次隨機攻擊事件應屬個案，更質疑兇嫌可能受人指使，「我覺得這個世界太黑暗，很多事情是我們不知道的，很多人會為了自己的利益抹黑或扭曲真相，有時候看到的不一定是看到的。」

鍾綺也表示自己個性衝動，若事發當下正在開車，可能會不顧後果衝撞兇手。共情能力極強的她，看見相關新聞數度落淚，回憶起其中一位罹難騎士倒下前仍傳訊息和父母告白，更一度情緒激動，哽咽直呼：「天啊！他爸媽一定很痛苦……。為什麼戰爭跟仇恨要存在？大家都沒有學乖。」

即使發生隨機攻擊事件，鍾綺愛台信念仍未動搖。（圖／翻攝自鍾綺IG）

儘管台灣近年不時傳出暴力事件，不過曾短暫在美國、加拿大生活的鍾綺，仍認為台灣勝過加拿大的地方在於「安全」。她透露過去深夜走在台灣街頭仍感到安心，反觀有次晚間8點半在加拿大渥太華外出時，立刻被一名陌生男子盯上並跟蹤，嚇得她狂奔返家，也不敢和路人求助。

鍾綺表明，自己對於政治一竅不通，唯一確定的是「我很喜歡我出生的地方」。明日即將出發美國工作的她，對於暫時離開台灣相當不捨，期待兩個月後返台。她也透露曾與父親討論過，若需長居仍會選擇台灣，顯見對於這片土地的深厚情感。

