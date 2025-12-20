獨家／張文高職時期品學兼優 同學驚：畢業後失聯

記者李汶諭、粘菀瑄／台北報導

兇嫌張文高職時期畢業紀念冊曝光，模樣相當青澀，據校長以及他當時的同學表示，張文高中時期相當優秀，認真讀書大大小小獎勵不斷，原本只以為是同名同姓的人，沒想到竟然是當時同學，相當震驚。

張文高職時期畢業紀念冊曝光

畢業紀念冊上戴著眼鏡模樣相當青澀，北車中山連環殺人案凶嫌張文高職照片畫面曝光，冷血行徑讓同學難以置信。

張文高職時期功課好、積極負責。

張文高職時期同學：「他那時候都還滿積極擔任幹部，所以比賽的話也有去參加過，他還滿認真在學習上。」

校長評論高職時期的張文。

少年時期的張文學習相當不錯，據校長透露張文不僅學業成績平均在85分以上，出缺席正常沒有曠課記錄，平日與同學和睦相處，也沒有不良之事蹟更熱心公益，擔任幹部時積極負責，大大小小獎勵不斷，畢業之前累計至少25支小功、4支嘉獎，高三還到台北某知名日料實習，如今畢業9年卻出現嚴重偏差行為，也讓人懷疑背後經歷。

張文高職時期同學：「我可以跟你肯定在高中的時候，他對這些（其他事情）是沒有興趣的，因為他高中就是真的就是專注於學習，高中畢業沒有人可以聯絡到他，正常來說你上線應該會有個顯示線上的紀錄吧，他都沒有，就是人間蒸發。」

高中同學描述張文的為人。

同學指出張文是個內向人，過去專注學習，給自己的要求相當高，除了喜歡電動並沒有其他愛好，也不曾與朋友提起家庭背景、未來夢想，也沒人知道他為何從餐飲科轉換跑道，前往空軍擔任志願役，畢業後彷彿沒有再使用網路，與所有高中朋友斷聯。

非當事永平工商學生表達意見。

非當事永平工商學生：「（張文）他老家就在楊梅，而且是在我家附近。」

記者：「有沒有想到他就是我們校友？」

非當事永平工商學生：「對啊我沒有想到。」

張文高職時期就讀桃園永平工商。

前校友如今犯下重大刑案，曾經的同學、老師不敢置信，究竟到底為何針對無辜路人痛下殺手，張文性情大變背後主因全台放大檢視。

不良行為，請勿模仿！

