獨家／張文10年前明水三井實習 同學：遭霸凌「拿刀刺桶」

犯下連續攻擊案的嫌犯張文，背景也被起底，他曾就讀桃園市永平工商餐飲科系，還參加建教合作班，到三井旗下餐廳實習。《EBC東森新聞》也獨家掌握到這家店，正是在大直的高級日本料理店「明水三井」，但他的高中同學點出，他因為行為怪異，不只被同事霸凌，還被退實習，在班上則會拿手假裝是刀子，砍同學的脖子。

永平、三井建教合作影片：「外面的蒲燒鰻、白鰻，不太一樣。」

整群學生圍在廚房，仔細聽專業廚師教學，永平工商餐飲科和三井餐飲集團建教合作超過20年，不只在學校教料理，還能到三井旗下餐廳實習，連張文都曾參加過。

殘忍兇嫌張文過往也被一一起底，他不只就讀永平餐飲科系，《EBC東森新聞》獨家掌握，張文還曾在高級日式料理店明水三井實習過。不過根據他同學說法，他當時就在店裡做出種種失控舉動，導致最後沒有完成實習。

張文高中同學A：「聽說他（實習）那時候，還有把刀子磨很利，然後去砍桶子。」

恐怖行徑即便過了近10年，還是另人毛骨悚然。同學回憶，張文因為動作慢，被同事言語霸凌，就拿刀刺桶子發洩，最後被退實習轉夜校，但在學校的情況也有點不對勁。

張文高中同學A：「下課的時候，我那時候位置好像坐他前面，他（張文）就一直在那邊，就在說他要殺什麼，他要殺什麼東西，他還把手當刀子，放在我另外一個同學身上，然後發出嘶~~~~~~（的聲音），覺得有點恐怖。」

除此之外，他還說張文生氣就會摔東西碎碎唸，總是獨來獨往。不過也有跟張文比較熟的同學，認為他只是靦腆。

張文高中同學B：「都正常啊，他就是一個很內向的男生，他只會跟男生講話，跟女生他會害羞，他會不敢講話，他畢業之後，跟所有人都沒有再聯絡，就是人間蒸發啊。」

臉書貼文跟同學的印象一樣，最後一次更新就在10年前，還正是有關於殭屍殺戮遊戲。但種種情境似乎也不難看出，張文的反社會人格在求學階段就有蛛絲馬跡。

