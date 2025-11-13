獨家》張榮恭罕見以副主席身分跨海出訪！直奔廈門掀兩岸影視合作熱潮

首次高位階亮相海峽青春影展 成台灣青年影人最強後盾、兩岸文化交流最大亮點



2025第三屆海峽兩岸青春影展在廈門熱鬧登場，今年不只台灣青年作品大放異彩，活動現場更意外迎來一個「重量級嘉賓」——台北市影音節目製作商業同業公會名譽理事長張榮恭，首次以「副主席」身分出訪亮相**，瞬間成為全場最受矚目的焦點。



影展紅毯上，本該是青年導演與入圍作品最吸睛，但張榮恭一現身，氣場直接蓋過大半記者區。許多兩岸影視從業人士看見他都主動上前寒暄，堪稱本屆影展最具討論度的人物。



高位階首次出訪，成影展「意外亮點」



這次張榮恭以副主席身分出訪，是他在公會新角色上任後的首次跨海亮相，也象徵著台灣影視界在兩岸文化交流上的正式姿態。現場媒體紛紛解讀，這不只是單純參加影展，更像是「文化交流的示範動作」。



現場一名大陸青年導演還笑說：「我們本來以為只是來看青年短片，沒想到還能看到張副主席真本人！」顯見張榮恭在兩岸影視圈的人氣與能見度，完全不輸明星級人物。



青年圍著問問題、要合照 變非官方「青年座談」



整個影展期間，張榮恭幾乎被青年創作者團團包圍，從創作方向、影展投稿、資源連結、影視趨勢一路聊到兩岸合作可能性，像是臨時加開了一場「張副主席青年論壇」。



有台灣導演表示：「以前看他在業界是大前輩，沒想到本人這麼平易近人！」，也有大陸學生說：「第一次感覺兩岸影人是真的在對話，他願意聽、願意講。」



張榮恭面對青年提問也毫不藏私，從影視產業環境到內容選題給出具體建議，他強調：「青年影像就是兩岸文化交流最真誠的語言。你們拍什麼，比政治說什麼還直接。」



這段話在現場被瘋傳，甚至有學生剪成 Reels 上傳後突破萬次播放，可見張榮恭的話題吸引力十足。



台灣作品奪獎不手軟張榮恭：青年能量正在爆發



今年台灣作品表現火熱，多部短片在劇情、紀錄、實驗類別都拿下獎項。



張榮恭看完作品後大力讚賞：「台灣青年影人的創意正全面爆發。他們的敘事節奏、文化觸感非常成熟，也讓兩岸青年看見彼此的生活影像。」



他認為這次影展最珍貴的不是競賽，而是「真實互動」。

「兩岸青年可以因為影像而坐下來說話，這種文化交流比任何形式都更有力量。」

