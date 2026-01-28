獨家／張美阿嬤兒「投毒」遭切割 小編嗆：他是巨嬰

此次投毒案曝光後，不只他經營的樹懶餐廳，張美阿嬤也跟他切割。（圖／翻攝自樹懶餐廳萌寵農場臉書）





宜蘭一名王姓男子，3年前不滿前員工跳槽，做了摻有劇毒農藥的飼料，再飛空拍機到對方園區投毒，導致不少動物死亡。此次投毒的王姓男子是張美阿嬤的兒子，因為他投毒的荒唐行徑，加上經營理念跟其他家庭成員不合，在2023年分家，另開新農場。投毒案曝光後，不只他經營的樹懶餐廳，張美阿嬤也跟他切割，小編更直接回覆網友說「兒子就是巨嬰，有事情才會回家求助」。

土撥鼠抱樹葉不斷咀嚼，可愛到不行，還有羊駝、羊咩咩各種可愛萌寵。張美阿嬤的兒子在宜蘭三星開新的動物農場，樹懶餐廳去年開幕，還以張美阿嬤的名號攬客上演搶客戲碼。

原張美阿嬤農場員工vs.記者（2025.12.29）：「這邊姐姐，那邊弟弟。」

據了解，2023年之前，張美阿嬤農場由家族成員共同經營，後續因為兒子與其他人經營理念不合，加上投毒案，因此分家。原農場由媽媽掛名，二女兒跟三女兒實際經營；而弟弟創了樹懶餐廳，因展演牌照申請卡關，直到2025年初開始經營，雖掛名二女兒，但兒子私下仍會介入經營。

另外還有開在餐廳隔壁的王老先生休閒農場，不只曾有一樣的LOGO，王老先生的動物也會送到樹懶餐廳出演。兒子分家搶生意又投毒，自家人回應火速切割。

張美阿嬤發言人陳品龍：「這位王姓男子，他現在跟我們本農場就是沒有任何的關係，而且我們在當時知道這件事情的時候，就已經跟他終止一切合作關係。」

隨後張美阿嬤的小編更直接回覆網友說「兒子根本是巨嬰，出事就回家尋求幫忙」。樹懶餐廳還被網友在google地圖惡搞，竄改成「張美阿嬤兒子空拍機投毒農場」，管理團隊也發聲明反駁，表示負責人並不是他，而是他的二姐。

此外，樹懶餐廳還曾一度轉售喊出2.7億，有休閒農場執照及動物展演許可證。

樹懶餐廳李經理：「是沒有這件事情的，上一次張美阿嬤出來澄清，就有這個DM，就是假消息。」

隨著投毒案曝光，才發現原來樹懶餐廳本身是農舍，卻違規商業使用，隔壁農場也未通過動物展演許可。現在縣府調查開罰，但這些可愛動物的門票錢，早被賺飽飽。

