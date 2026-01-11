獨家》張菲復出董座壽宴有內情！關鍵人物曝光「突發1失控場面」

張菲（左）9日跟康康久違合體。（康康提供）

康康9日帶著許志豪主持日月光集團二董的80歲壽宴，宴會上星光熠熠，姜育恆、葉璦菱、羅時豐、萬芳等人都是座上賓，陣容超強大。讓人驚喜的是，73歲的張菲居然也為此罕見現身，在台上話不停，還高歌兩曲，讓全場陷入瘋狂。

康康11日受訪坦言，張菲之所以會現身活動，關鍵人物就是過往《黃金拍檔》製作人俞凱爾與資深音樂推手王祥基的邀約，「菲哥的頭腦還是很好，一見面就罵我一頓，叫我要趁他活著時，跟他多聯絡」，雙方還加了LINE。

康康扮演伍佰唯妙唯肖，讓張菲拍手叫好。（康康提供）

康康說，本來是他跟唐從聖要主持壽宴，沒想到對方有其他工作，最後他就自薦跟他搭擋《綜藝一級棒》的許志豪上場，「許志豪就說他很緊張，我跟他說，不用擔心，跟著我就好」。其中有個環節是康康要模仿伍佰跟萬芳合唱〈愛情限時批〉，張菲在台下眼見這幕驚呆：「還以為是伍佰本人！」

據悉，張菲本來只有錄製VCR，本人不會現身，後來時間上可以，他就大方出席。在得知康康是壽宴主持人後，張菲開心地說：「天啊！太好了，我跟康康有說不完的話，也很久沒見了。」康康聽一席話受寵若驚，「菲哥以前對我超嚴格，set錯哏都會被念，以前也是我表演、他訪問，這次終於換我訪問他了」。

有趣的是，張菲或許太久沒有跟大家見面，一上台就興奮說了好久，有點小失控，康康、許志豪都插不上話，最後還被台下夥伴「劃圈圈」暗示超時，畫面讓人莞爾一笑。張菲那天還在台上說：「今天給我的價碼，只應該只能唱一首歌，沒想到要我唱兩首。」康康直言，張菲依然寶刀未老，綜藝哏滿滿，也當場邀約他上《綜藝一級棒》演出。

康康那天也不忘問了張菲的復出意願，張菲聽後笑說：「那我作秀都會帶著你喔！」康康感念自己是很幸運的人，幾十年的演藝生涯，可以跟在張菲、胡瓜、吳宗憲身邊，當個幸福的副將，認為不管張菲是否要復出，都希望他開心過日子。

