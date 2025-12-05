獨家》彭佳慧爆肺氣管發炎「咳嗽、胸鬱悶」連續21年暖為公益獻愛

彭佳慧日前參與癌症希望基金會活動，飆唱多首夯曲。（摘自彭佳慧臉書）

「金曲歌后」彭佳慧向來熱心公益，長期擔任癌症希望基金會志工，日前在高雄長庚醫院、彰化秀傳醫院獻唱，氣氛熱鬧。近來正值歲末尾牙季，彭佳慧目前已安排逾30場演出，跨年則在宜蘭開唱，工作滿檔，不過她先前身體不適、突然咳嗽，又感到胸部鬱悶，就醫後發現是肺部氣管發炎，趕緊吃藥治療，目前已順利康復。

彭佳慧在肺部氣管發炎期間少說話、多休息，手上正好也有一些工作，敬業的她全把體力都保留給唱歌，在台上呈現最佳體態。她將在明年迎來出道30周年，計畫推出新音樂作品，同時正忙籌備新的大型萬人巡迴演唱會，有望跟北部、南部的粉絲相見歡。

彭佳慧日前參與癌症希望基金會活動，飆唱多首夯曲。（摘自彭佳慧臉書）

獻愛公益不遺餘力的彭佳慧，已連續21年參與Hope癌症希望基金會的活動，日前在高雄長庚演出，同是她第56場，場場吸引大批民眾到場支持，她盼用溫暖歌聲撫慰癌症病友的心，也向所有的醫護人員表達感謝，當天熱情地跟台下的病友、醫護人員互動，感性說：「這些畫面都是我力量的來源，謝謝你們的努力，因為音樂，讓我們聚在一起，請繼續加油，讓自己好起來。」

