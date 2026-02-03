獨家！彰化人選不一定在謝家 吳靜怡自爆見到「她」穿梭？

論壇中心／董思旻報導

國民黨彰化縣議長謝典霖日前公開家族的百坪豪宅引發爭議，遭質疑是為了阻擋親姊謝衣鳯參選彰化縣長，就連父親也喊話「兩人個性都太急了」。政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中爆料，有最後裁決權的是「爺爺謝言信」，傳聞他表示既然姊姊都宣布，弟弟就不要再講了，讓謝典霖感覺被突襲。

兩度曝光俗稱「謝家白宮」內部的豪華裝潢，謝典霖駁斥是炫富想害姊姊敗票，卻自爆謝家已向國民黨承諾不選彰化縣長，就連父母也不支持謝衣鳯的決定，讓兩人有嫌隙的傳聞更加延燒。

吳靜怡在節目上獨家爆料，曾因講座到彰化議會時，竟然與民眾黨前立委「蔡壁如」擦身而過，隨後就在聚會上問謝典霖，如果謝家沒有推人，又覺得國民黨的人選不行的話會怎麼做，謝典霖直言「我們謝家找民眾黨，也可以藍白合」，引發聯想是否指蔡壁如。吳靜怡表示，謝家對於國民黨初選人選沒興趣，聽說也不喜歡前縣長卓伯源的人馬，所以最終會提名誰，她認為恐怕不一定是謝家的人。

原文出處：獨家！吳靜怡自爆見到「藍白合要角」？謝家彰化人選布局 謝典霖話沒說死？

