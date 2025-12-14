獨家／彰化某高職驚傳校園霸凌 高三女「排泄物抹桌椅、逼喝馬桶水」遭炎上

即時中心／林耿郁報導

再傳校園霸凌事件！彰化縣某國立高職，驚傳有高三女學生霸凌其他同學，不僅使用沾有排泄物的衛生紙，塗抹被害學生的背包、文具，還將過程拍下PO網，噁心行徑引發網友怒火；對此校方出面回應，已啟動校安通報，後續將依程序「公正處理」。

在想什麼？彰化某高職學校，近日驚傳校園霸凌事件：一名三年級女學生，疑似在校內霸凌其他同學，不只拿著沾有排泄物的衛生紙，塗抹受害學生的桌椅、座位，甚至還傳出疑似逼被害人「喝馬桶水」，更將囂張行徑PO上網，引發高度關注。

對此有知情網友表示，整起事件「被霸凌的人數不少」，且「大概全校（師生）都知道了」；網友指控，校方疑似想要將整起事件「壓下來」，但其中一名受害家長堅持提告，也有部分看不下去的民眾，將事件經過貼上threads與Dcard等網路平台，風波越演越烈。

校方在臉書回應，近日網路上流傳關於本校疑似「生對生」校園霸凌事件之影片，校方得知後已進行了解、校安通報，並啟動校園霸凌處理機制，將於近期內組成處理小組，其中過半數委員來自教育部「生對生霸凌事件專業調和及調查人才庫」，後續將依規定公正進行處理程序，並提供學生相關輔導資源及協助措施，以維護學生權益。

獨家／彰化北斗某高職驚傳校園霸凌 高三女「排泄物抹桌椅、逼喝馬桶水」遭炎上

該高三女學生疑似裝馬桶水，逼受害者飲用。（圖／擷取自threads）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

