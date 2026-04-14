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獨家／影壇驚傳大規模侵吞案！片商老闆陳永雄先捲《周處》30億分紅 再爆拿走《陽光女子》7.6億拆帳票房人間蒸發
電影《周處除三害》在中國締造30億台幣票房神話，如今卻演變成一場橫跨中港台的追債羅生門，目前案情有爆炸性新進展！繼《周處》監製李烈發出「最後通牒」要求中國發行商陳永雄（Jeffrey Chan）限期現身後，股東爆料陳永雄已如「人間蒸發」，兩岸三地電影圈人士皆聯絡不上，下週將提起刑事與民事告訴；更扯的是，因《陽光女子合唱團》也由陳永雄發行，據查他已拿走7.6億票房的拆帳、至少3.4億元的戲院票款，《陽光女子》投資股東急得如熱鍋螞蟻！
周處30億分紅「遭侵吞」 股東下週正式提告陳永雄
《周處除三害》2024年於中國上映後，原以為是台片進軍對岸的淘金成功案例，沒想到2年後股東竟只拿到應收分紅的2成，剩餘的8成分紅始終處於未知狀態。4月9日召開的股東會，中國發行商「叁叁喜喜」老闆陳永雄（香港人）原允諾出席說明，卻在會議前夕緊急離台，隨即失聯，氣得監製李烈發聲明要他七日內現身。
根據股東最新掌握的消息，陳永雄目前處於完全斷聯狀態，即使透過中港台影視圈的人脈網路尋人，皆查無音訊。面對這種「惡意人間蒸發」的行徑，股東決定待李烈的七日聲明期滿，將於下週正式向法院遞狀，對陳永雄提起刑事與民事告訴，全力追討流落在外的票房盈餘。
案外案！《陽光女子合唱團》7.6億拆帳也傳人間蒸發
更令影視圈震驚的是，陳永雄的惡行恐不只一樁！據股東深入調查發現，陳永雄旗下公司「壹壹喜喜」也是台灣影史票房冠軍電影《陽光女子合唱團》的發行商，因為陳永雄至今找不到人，恐讓《陽光女子》投資股東陷入相同的分紅黑洞，甚至恐怕連投資本金都拿不回來！
股東爆料指出，經查證，台灣的戲院端早就將《陽光女子合唱團》7.6億票房拆帳後、高達9成的票款匯款給陳永雄，金額估計至少3.4億台幣。然而，隨著陳永雄「惡意人間蒸發」，這筆巨款資金流向疑雲重重！目前《陽光女子合唱團》的投資股東們得知陳永雄失聯後，急得如同熱鍋上的螞蟻，本週將緊急召開應變會議，研商如何與《周處》股東串連，共同對陳永雄發動跨海討債對策。
李烈反應慢半拍挨轟 聲明自打臉「有帳無錢」
回顧整起事件，《鏡報》於3月底獨家揭露《周處》票房分紅僅收回兩成，當時監製李烈第一時間竟透過特定媒體反擊報導不實，甚至直呼「真的很幹」，態度傲慢令業界搖頭。然而，4月9日股東會當天，李烈因陳永雄落跑而驚慌失措，最終被迫發出聯合聲明坦言「錢都在陳永雄手中」，此舉證實了先前媒體報導「看得到吃不到」的窘境，無異是自打臉。
股東氣憤表示，身為專業監製，應在第一時間捍衛股東權益，而非在危機爆發時先對外粉飾太平。如今陳永雄潛逃，不僅暴露出台片進軍中國發行體制的結構性弊端，更顯示出製作方在監管資金流向上的重大疏漏。
兩岸影壇震動 民、刑事訴訟將掀開票房黑幕
隨著「友松娛樂」因電影《想見你》的中國票房分紅欠款案，怒告中國發行商萬達影業，加上此次陳永雄惡意失聯案，台灣電影進軍中國市場的結算亂象已正式浮上檯面。股東強調，對陳永雄提告民、刑事訴訟，不僅是為了追回《周處除三害》與《陽光女子合唱團》的血汗錢，更要戳破這些中國發行商「捲款潛逃」的惡質行徑，還給辛苦拍片、努力耕耘兩岸文化交流的台灣影視業者一個公道！
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