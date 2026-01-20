獨家／律師想「站法庭中間」辯論遭「禁止辯護」 他聲請「換法官」下場曝

有律師想站在法庭中間辯論，卻被高院禁止辯護，當事人聲請法官迴避吞敗。 法院判決示意圖。本報繪製。



高院近日審理一起案件時，許姓被告的委任律師想要站在「法庭中間」辯論，遭審判長制止後改期續審，詎料第二次開庭時，兩名律師仍堅持這麼做，審判長遂下令「禁止辯護」，第三次開庭時，合議另為他指定公設辯護人；許男認為，該合議庭有偏見並意圖逼他換律師，因而向高院聲請法官迴避。但另一組承審合議庭認定，此為審判長的訴訟指揮權，指定公辯是為了保障實質辯護權，不是逼他換律師，據此駁回聲請。可抗告。

律師拒絕在法院指定席位辯護

廣告 廣告

許男涉及一起《銀行法》案上訴高院，他主張，高院合議庭去（2025）年10/21開庭審理時，審判長一開始進行人別問訊時，因為他沒有完整答覆戶籍地所在，審判長就態度不耐煩、不斷質疑。

許男說，全案開始審理後，他選任的辯護律師廖威智離開辯護人席位，移動到介於書記官席、證人席的中間位置（即法庭中間）準備進行辯論，審判長卻以「維護法庭秩序」、「安全」為由，下令廖威智回到辯護人席位上。但廖威智表示「我比較習慣站在這裡」、「司法院宣導影片辯護人都是站在這裡」、「我喜歡站在這裡」，拒絕審判長的命令。

一番周折後，審判長諭知全案改期到11/5續行審理，當天他的兩名律師廖威智、王昱棋均不願配合待在辯護人席上辯護，審判長下令禁止兩名律師當天為他辯護，改定11/25再開庭審理，還逕自為他指定公設辯護人。

許男也認為，合議庭明知他在雲林工作，也都正常出庭，竟於12/1命他限制住居在宜蘭市。他認為，合議庭對他有差別待遇和偏見，且他明明選任辯護人，合議庭仍強行為他指定公辯，以上都是假借「訴訟指揮」之名干預辯護人的辯護方式，嚴重侵害他的防禦權、實質辯護權，由於該組合議庭執行職務偏頗，他因而向高院聲請法官迴避，希望改由其他合議庭接手審理。

有被告認為，合議庭意圖逼迫他更換律師。法庭判決示意圖。本報繪製

高院：審判長有權維持秩序

承審迴避案的高院合議庭認為，根據司法院發布的「法庭席位布置規則」，明文規定刑事法庭相關人員的席位，且法院開庭時，審判長有權維持秩序；另根據《法院組織法》規定，律師在法庭代理訴訟或辯護案件時，如果言語行動不當，審判長得加以警告或禁止開庭當日的代理或辯護。

合議庭認為，訴訟指揮權，是法院依照個案性質、時空和個別因素裁量後的職權行使，司法院、法務部和其他相關政府單位的文宣只是參考、建議，不能據此否定法院審理個案時的訴訟指揮不當。

合議庭指出，律師廖威智在10/21當天堅持站在高院第10法庭中間位置的「狹小地帶」進行辯論，該案審判長認為律師站在該區域，合議庭、檢察官和其他相關人員的視野、空間受到屏蔽干擾，導致審判長無法完全掌控法庭秩序、直接審理時的相關人員行止的視線，才會改期到11/5審理。

全案於11/5改到「相對寬敞」的專一法庭續審時，兩名律師卻主張本案沒有民眾旁聽、沒有公共安全考量，認為可以在法庭空間內合理位置進行，且強調站在法庭中間不會影響訴訟指揮，廖威智律師也指「在法庭中間辯護最舒適，可以達到較好的辯護效果」。

高院強調，審判長有法庭訴訟指揮權。圖為國民法庭示意圖。侯柏青攝。

指定公辯非逼迫更換律師

合議庭認為，審判長當天曾諭知律師回到辯護人席，且警告「不遵守的話將禁止辯論」，但兩名律師先後拒絕，仍堅持站在法庭中間辯護，審判長這時二度諭知，「如果不遵守訴訟指揮將禁止辯護」，兩名律師仍拒絕回到位置上。合議庭遂認定，該案審判長這時禁止兩人辯護，當然有所依據。

合議庭也認為，該案審判長11/5禁止兩名律師辯護後，曾告知許男，因法院禁止律師辯護，當天無法進行審理，必須改期；該案審判長也說，為了能夠繼續審理本案，法院會另外再「多」指定公設辯護人幫許男辯護，「倘」（如果）下次期日，他選任的律師仍違反審判長的命令且經制止不聽，將由公辯為被告辯護。當時許男也答稱，「沒有意見」。

合議庭指出，許男涉犯最輕本刑3年以上的強制辯護案件，由於他只選任兩名律師，且該案在11/5更換到較寬敞的專一庭後，其兩名委任律師依然拒絕審判長的指揮，堅持站在法庭中間辯論，該案合議庭應該是為了保障許男的防禦權、實質辯護權，才會預先為他指定公設辯護人。

合議庭指，許男主張該案合議庭是在逼他終止委任兩名律師，侵害實質辯護權，這是流於臆測、沒有根據的說法。

高等法院審案，有律師拒絕在坐席位上辯論。廖瑞祥攝

被限制住居有原因

合議庭也認為，被告有沒有必要強制處分，通常會依照個案進行程度而有不同，本案合議庭認為許男一審被判3年4月，基於重罪常伴隨逃亡可能，加上本案在10/21、11/5因辯護情況導致無法審結，才會改定11/25上午9點半進行審理，但許男當天上午近9點才臨時傳真診斷證明書請假，屬於未經許可而未到庭的狀況，該案合議庭因而下令將他限制住居在宜蘭市、雲林縣，並非他指的只限制住居在宜蘭市一個地點，該主張顯有誤解。

合議庭認為，許男誤認這個狀況後，又推論原審合議庭執行職務偏頗，是故意施壓他逼迫終止委任律師，侵害防禦權和訴訟權，其主張沒有依據。

合議庭指出，被告住在哪裡，關係到訴訟文件能否合法送達，屬於被告重大權益，加上勘驗原審10/21的開庭錄音後，發現當時許男沒有熟記戶籍地址，該案審判長為了釐清他有沒有住在該處，才進一步詢問原因，這是為了確保當事人的權益，沒有差別待遇或偏見。

合議庭據此認定，許男聲請法官迴避的事由不符規定，日前駁回聲請。全案仍可抗告。

更多太報報導

郭信良涉貪嗆二審受命法官「偏見、高度敵意」 聲請迴避被打臉理由全曝光

開庭不拖了！林益世涉貪6300萬元聲請法官迴避 最高法院打臉駁回確定

憂重判頻出招！林益世涉貪6300萬聲請釋憲被打臉 他接力聲請「法官迴避」