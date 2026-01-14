獨家／徐嶔煌宣布挑戰北市議員！2關鍵理由曝

政治中心／楊凱安、嚴文謙、徐詩詠報導



現年48歲的財經專家徐嶔煌，去年才剛在社群平台曬出與另一半於日本京都完婚的甜蜜片段，引發網友熱議。如今（14）日無預警投下震撼彈，宣布投入民進黨初選，參選台北市大安、文山區議員，也讓綠營在該區呈現「6搶4席」的競逐局面。預計明（15）日舉辦記者會說明的徐嶔煌，今（14日）接受《民視新聞》訪問，透露自己參選的契機，以及選擇大安、文山區作為參選選區的原因。

對於自己投入本屆北市議員選舉，徐嶔煌表示，這次宣布參選是經過深思熟慮後的決定，並非突然起意。他進一步說，早在10年前就曾有人勸進他投入選舉，之後也陸續出現類似建議。至於選擇在今年挑戰選舉，徐嶔煌不諱言，國家在這個時間點需要有更多人願意站出來，運用財經與數據，清楚替政府進行政策溝通，把事情講清楚、說完整。徐嶔煌認為，台北市在市政推動上，也需要加入產經與財經方面的經驗，才能讓市政全面升級。他以輝達總部進駐台北為例指出，這固然是一件好事，但企業進駐之後，仍需要真正懂產業的人，才能讓其發揮最大價值，進而提升台北市民的生活品質。

徐嶔煌將投入民進黨北市大安、文山區議員初選。

他舉例，自己過去曾協助北市政府完成產業與市政的結合，當時經手的項目是「空氣盒子」，主要用途為監測空氣中的PM2.5濃度。在不花市府任何一毛錢的情況下，成功讓空氣盒子於當地中、小學內完成建置。他認為，這些經驗與歷練，未來都能貢獻於國家發展與市政推動之上。



徐嶔煌透露參選原因。



由於徐嶔煌將先行投入民進黨黨內初選，形成「6搶4席」的局面，對於自身選戰策略，徐嶔煌表示，選舉的過程應該是正面的、屬於良性競爭。他強調，自己只是提供選民不同的選擇，如果候選人的特質能讓地方更好，選民自然會做出選擇，這也應該是黨內所有人的共識。至於自己與其他候選人的差別，徐嶔煌指出，自己長期服務於科技業，具備財經、科技媒體以及半導體產業方面的優勢；若選民認為台北市需要有懂產業的人來協助市政、提升市民生活品質，而因此給予支持，對他而言就是最好的選戰策略。

徐嶔煌說，北市大安文山是他求學、就業的地方，因此選擇投入該區參選。

談及為何選擇大安、文山區來參選，徐嶔煌表示，自己在求學時期就讀政治大學，就業與創業也都在大安區，人生長達三分之一的時間都在大安、文山區度過。他強調，這裡是自己在台北市最為熟悉的一塊區域，因此在選擇投入選戰的選區時，不僅對當地選民相對熟悉，對於民眾的實際需求，也能比其他人有更深刻的感受。

