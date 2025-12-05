獨家／徐巧芯大姑夫婦當水房有轉折！「神鬼律師」出庭揭詐團主謀「真身」 人不見了
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦杜秉澄、劉向婕被控當詐騙集團水房，以幣商身分幫忙洗黑錢，一審分別重判15年、10年。全案上訴高院後，杜秉澄供出洗錢主嫌為Telegram軟體暱稱「阿拉伯人」，天馬行空的描述難以掌握身分，但他聲請傳喚前辯護人、有「神鬼律師」封號的詐團律師游光德後，游意外交出「葉孟勳」3個字，而合議庭傳拘無著，更加深全案疑點。律師為揪兇，已當庭建請法院依職權告發葉男，希望仰賴檢警之力揪住全案影武者。
杜秉澄當「水房」重判15年
故事回到一開始。
根據台北地檢署起訴書指出，杜秉澄受到Telegram軟體暱稱「小老虎」的指揮，從2023年1月起開始籌組詐團後端水房，他先後招募學妹吳沂珊、妻子劉向婕加入詐團，杜秉澄夫婦則共同招募劉向婕摯友林于倫入坑。他們用買賣虛擬貨幣的外觀，實際執行詐團水房的洗錢工作，杜秉澄等4人和詐團同年7月謀議，並於8/7起詐騙達53名被害人。
在分工的部分，檢方認為，是由暱稱「黃金（即阿拉伯人）」之人負責操縱前端水房，杜秉澄則掌控後端水房。詐團主謀之一的「小老虎」，則將泰達幣逐層從後端水房轉入前端，以製造虛擬貨幣交易的外觀，將詐團贓款洗白2289萬元。
一審採認檢方見解，重判杜秉澄15年、劉向婕10年、林于倫8年及吳沂珊6年。
杜秉澄上訴後，不斷喊冤表示水房的主謀是暱稱「阿拉伯人」，他完全不知道金流來源是贓款，為了找出「阿拉伯人」的身分洗清冤屈，杜秉澄聲請傳喚前手辯護人游光德作證。
游光德現身北院「旁聽」挨轟
游光德是何許人也？他在國內虛擬貨幣業界小有名氣，不少詐團也都委任他打官司，穿梭在法界和詐團之間的游光德，「神鬼律師」名號不脛而走。
北檢去年發動調查這起水房案時，游光德一開始擔任杜秉澄的委任律師，諷刺的是，當杜秉澄遭檢方聲押獲准後，游光德竟也因為嘉義地檢署偵辦的詐團案被收押，被迫解除委任，害杜秉澄只得緊急找義務辯護律師協助。
但司法抓捕游光德，卻展開一連串戲劇化的發展。
據了解，游光德遭嘉義地院收押後，去年8月下旬才剛獲得交保，但桃園地檢署懷疑他涉嫌勾結台銀夫妻檔行員洗錢逾億元，馬上無縫接軌將他逮捕並聲押，惟桃園地院首次駁回聲押。檢方抗告成功，游光德竟趁這段尚未重開羈押庭的空窗期，購買單程機票想飛往南韓，被檢方緊急攔下聲押獲准。沒想到，桃檢將游光德起訴求刑13年，他旋於10/24的移審庭交保250萬，恢復自由。
詭異的是，游光德重獲自由卻趴趴走，交保僅1個月，他就悄悄現身台北地院旁聽杜秉澄案。當時北院準備傳喚關鍵證人、幣商莊鎮華，杜秉澄和律師撇見游光德坐在旁聽席大驚，馬上通報合議庭。而游光德趁休庭的短暫空檔，把莊鎮華拉到角落交談，過程全被眼尖的律師直擊。
法院火速閉門盤問游光德的身分及動機，游光德當時辯稱，他曾接受莊鎮華委任案件，才和他「寒暄」，否認交談案情。不過，合議庭擔心有司法風紀問題，當場命游光德離庭，他尷尬離開法院。而當時杜秉澄的延押裁定理由之一，正是因為游光德的「亂入」。
續戰二審，他作證咬出主謀
沒想到，杜秉澄案上訴二審後，卻又意外聲請游光德當證人，試圖讓全案開展新局。
游光德日前現身高院作證時，爽快承認自己當過杜秉澄的辯護人。審判長問他，「你對杜秉澄的身家、公司有了解嗎？」他淡淡地說，只知道杜秉澄是做稀土買賣的….
游光德說，其實他不只一次接觸過杜秉澄，早在2023年12月11日，杜秉澄就到過他的事務所諮詢；而2024年3月12日間，杜秉澄在樹林分局做筆錄時，也打電話委任他過來陪偵，但該案子後來就沒下文了。檢方當庭提示新北地檢署的案件卷宗，發現除了杜秉澄以外，連同案被告吳沂珊也委任過游光德辯護，顯示游光德和本案淵源確實很深。
不過，杜秉澄口裡的主謀「阿拉伯人」到底是誰？
游光德說，他一開始並不曉得杜秉澄口中的「阿拉伯人」是誰，但在他的印象中，2023年的詐欺案件很多，杜秉澄一開始委任他辯護時，曾向他提過一位「葉先生」，杜秉澄還說，自己的案子都是「葉先生」介紹的。
游光德話鋒一轉驚爆，這位「葉先生」和他的父親，其實在2023年間曾來過他的律師事務所談委任案，「葉先生」主張和別人起了金錢糾紛，想要聘請他幫忙打民事官司，「葉先生」在言談間曾提到杜秉澄的名字，他下意識將兩個人連結在一起。他接下來向合議庭強調，他知道「葉先生」的真實姓名，他也當場呈報給高院合議庭一份委任狀，上面就有「葉先生」的真實姓名（葉孟勳）。
他描述，「葉先生」來簽委任狀的時候，講的都是被恐嚇的「兄弟事」，對方沒有清楚說明職業。他原本也不知道「阿拉伯人」的身分，直到查閱北院判決書以後，他才認知到，「阿拉伯人」這個角色，身分應該就是「葉先生」。
神鬼律師嗆桃檢「栽贓」
審判長質問游光德，真的是讀過判決書以後，才察覺「阿拉伯人」可能是葉孟勳嗎？游光德堅稱，確實是看了判決書才知道。但審判長對他的誠信存疑，當庭提示一份桃園地檢署的起訴書，質疑游光德說，「這個案子的犯罪時間點在2023年8月，你也是被告喔！可以解釋一下這件事嗎？」
游光德雲淡風輕的解釋，對方是2024年1月來找他委任案子的，但「他們」卻在偵查中瞎掰說，「游光德可以免費賄賂警察解除他們的警示帳戶」。他怒火中燒地表示，「如果有做我就會認」、「但沒做的我不認。」他振振有詞地說，桃檢起訴他參與人頭帳戶和捲入詐團，完全是栽贓嫁禍，如果去看看「新北地院111金訴1785號」判決，可以證明桃檢的認定是錯的。
審判長則說，業界這麼多人指定要委任你，看來，你在虛擬貨幣業界「頗負盛名」。游光德聽到審判長的回應突然精神一振，他解釋，自己在台大法律研究所就讀時，研究的就是「搬磚套利」、「高頻交易」，也就是因為很懂這塊，業界的人也知道他懂，才會口耳相傳委任他。
不過，游光德和詐團案件的關係之深，令人難以想像。
律師質疑他，為什麼剛好也認識本案的證人幣商莊鎮華？游光德解釋，他在2023年12月14日曾在嘉義地檢署幫莊鎮華辯護。律師又問，「你和警方有什麼關係嗎？為什麼這些警方的案子都會找上你？」游光德火速解釋，因為莊鎮華的瓦斯行想聘法律顧問，所以來找他談，兩人談完以後，覺得「單次委任」比較合適，他就留了名片給莊鎮華，兩人就這樣認識了，但他根本不知道莊的職業。
傳拘不到！重要證人搞消失
游光德在二審出庭提供了重要人證，但杜秉澄提到他，語氣卻帶著怒火。
杜秉澄說，一審去年底開庭時，游光德曾跑來旁聽法庭，當時他在法庭上偷瞄到游光德後，審判長就關門出手了，「游光德搞什麼我不知道，但是我被害得很慘，那次被延押，也是因為他（游光德）欸。」
劉向婕的委任律師則秀出紀錄，強調北院去年11月準備訊問幣商莊鎮華，游光德突然帶著黑帽、黑口罩和穿黑T恤到法院旁聽，開庭中場還偷偷跑去跟莊鎮華講話，現在竟然還拿出葉孟勳的委任狀，可以合理懷疑，「游光德、葉孟勳和幣商金創曜公司，確實有很多可疑之處。」
無論如何，游光德給了重要線索，高院合議庭為了進一步釐清「阿拉伯人」的真實身分，確認杜秉澄的供詞是否屬實，決定循著游光德遞交的委任狀上的個資，試圖傳喚葉孟勳作證，只是傳拘了一個月，葉男依然下落不明。
高院昨（12/5）日開庭，葉男宛若人間蒸發般，並未到庭作證。
律師建議高院「職權告發」追人
杜秉澄的委任律師強調，葉孟勳在一審就被認定是組織犯罪的「正犯」，操縱第一層、第二層帳戶金流，既然傳拘他不到，建議法院可以依職權告發，讓檢察機關來辦。劉向婕的律師也說，葉孟勳可以操縱虛擬貨幣公司「金創曜」的金流，角色最為關鍵，也建議法院職權告發，以利偵辦單位依法發布通緝。
但檢察官認為，證人游光德講的「葉先生」真的是葉孟勳嗎？恐怕還有疑問。檢方希望律師能提供更多資料佐證，檢方也回想，當時游光德的說法，應該是「認為」葉先生就是「葉孟勳」，但他沒有絕對證實葉孟勳就是「阿拉伯人」。
聽到檢察官希望提供證據，本案事主杜秉澄突然補刀說，他可以提供一點線索，但訊息都在他被查扣的手機裡。杜秉澄當庭表示，在他的印象中，「葉先生」那時候欠他錢，在處理後端提錢的時候，他也曾經跟葉男租車，因此手機裡有他的帳號。杜秉澄還活靈活現地描述，葉孟勳個人照片是「一個小熊貓」，名稱就是「一串阿拉伯文」。
劉向婕的委任律師也加碼補充說，一審判決其實有提到「葉先生」就是「阿拉伯人」，只是當時沒人知道是誰，當游光德提出「葉先生」的真實身分前，大家都以為「阿拉伯人」的本尊可能是中國人，所以，當游光德呈報「葉先生」是台灣人的時候，律師們才會非常錯愕。
律師「游上羅下」動機太怪
杜秉澄委任律師接下來砲火全開，強調杜秉澄若知道這是詐騙集團的贓款，如果有機會直接面交就面交，何必使用真實身分匯款徒增風險呢？而且游光德證稱，杜秉澄是在「警察局」打電話委任他，這是百分之百不可能發生的事情。況且，杜秉澄根本不曉得游光德的電話，警察不可能幫忙打。
他也主張，杜秉澄早就委任劉向婕的律師同學羅盛德幫忙辯護，羅是號稱沒敗訴過的名律師，杜秉澄又不是沒事幹，為什麼硬要把律師換成游光德？他推論，背後絕對是主謀「阿拉伯人」主動幫忙委任的，且「阿拉伯人」一定就是葉孟勳，不然何必去委任早就認識的游光德？
他進一步主張，會把暱稱叫做「阿拉伯人」，是因為名稱使用「阿拉伯文」，不代表真的是阿拉伯人；他舉例說，阿拉伯的文字像「毛毛蟲」一樣。用這種奇怪暱稱，當人頭接受偵訊時如果告訴檢警「是一個很像『毛毛蟲符號』的人」，檢警一定覺得這是「幽靈抗辯」。這時，隱身在帳號背後的人，不就能百分之百隱匿身分、在幕後做操縱嗎？試想，杜秉澄都敢用林于倫和劉向婕的帳戶做交易了，不就表示他很相信這些錢的來源嗎？
在場多名律師此起彼落的建議，法院應持續傳喚葉孟勳到庭作證，合議庭則未當庭做出判斷。而此案會怎麼發展？被視為「主角」的葉孟勳是否會到庭作證？合議庭是否會繼續挖下去，案情的發展深受外界矚目。
更多太報報導
徐巧芯大姑夫婦自由了！杜秉澄、劉向婕當詐團水房押21個月 高院裁定交保、戴電子腳環
徐巧芯大姑夫婦被延押2月關鍵曝！ 北院：「神鬼律師」假旁聽之名接觸證人
【徐巧芯大姑涉洗錢3-3】北院開庭找幣商作證！ 驚爆「神鬼律師」旁聽
其他人也在看
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 624
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 252
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
曹雅雯遭跟騷2年！女狂粉「違反保護令」已被羈押進大寮監獄
金曲歌后曹雅雯2年來遭新加坡籍劉姓狂粉長期騷擾，劉女不僅瘋狂傳訊，還曾經到板橋車站、西門町堵人，讓不少親友、粉絲擔心她的安危。曹雅雯今（5日）在IG限動發文表示，劉女3日再度違反保護令，目前已遭羈押至大寮監獄，喊話歌迷親友放心。太報 ・ 22 小時前 ・ 2
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
三峽男童校門口遭隨機攻擊 連續三次「重擊頭部」｜#鏡新聞
又發生隨機攻擊！這次遭襲擊的竟是國小男童，前天(2日)下午，新北市三峽區一間國小放學期間，竟在街口遭到陌生男子連續三次重擊頭部，導護志工看見後馬上上前關心，男童父親得知後也馬上報警，警方也在昨天(3日)將嫌犯帶回送辦，而男子也被起底是當地社區的頭痛人物。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
賴瑞隆兒子被控多次與同學衝突 高市教育局重申「霸凌零容忍」立場
[Newtalk新聞] 民進黨立委暨高雄市長參選人賴瑞隆8歲兒子被控多次在校攻擊同學，共涉及3案，高雄市教育局表示，學校掌握知悉後，立即啟動處理機制，除完成校安通報外，將依據「校園霸凌防制準則」進行後續處置，並重申「霸凌零容忍」立場，並將依調查結果，啟動學生輔導處預機制。 教育局表示，該事件發生於10月16日，賴瑞隆兒子與一名女同學在午餐後下課時間，於跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，女同學躲入廁所後他仍在門外叫囂、恐嚇長達12分鐘，當時學校並未知悉。上述情況後續學校知悉後，調閱監視器了解後立即通報，並邀集雙方家長到校會談，被行為人家長再於11月提出霸凌調查。 此外，女童曾反映被罵「神經病」，其母也指出哥哥之前同樣遭罵，2案均被列入調查。不料12月2日又發生新衝突，賴瑞隆兒子在上體育課時故意踢了另一名男同學，造成對方臉頰挫傷，家長帶孩童驗傷後，醫院啟動通報，但尚未提出霸凌調查。 教育局表示，本案學校於掌握知悉後，立即啟動處理機制，除完成校安通報外，並依規定成立調查小組了解相關情形，釐清是否涉及生對生霸凌。同時將依據「校園霸凌防制準則」進行後續處置，另12月初案件當時已完成通報，後續將依家新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 8
中國再度無預警「丟包」台籍詐欺嫌犯！兩天共13人返台 刑事局急奔機場接
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導中國公安近日兩度未經事前通報，將台籍詐欺犯以「丟包式」方式遣返。前（3）日先透過小三通無預警送回10名台灣籍詐欺犯，昨...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4
宜蘭警執行副總統交管勤務被撞重傷 蕭美琴：非常難過與不捨
宜蘭礁溪警分局一名林姓員警（24歲）昨晚執行副總統蕭美琴視察交管勤務時，不慎遭徐姓男子駕駛的廂型貨車撞擊，林員腹部大面積外傷、右大腿部開放性骨折，因傷勢嚴重仍在醫院治療。副總統蕭美琴表示，員警執勤期間發生事故讓我們非常難過與不捨，希望大家為受員警集氣，能早日康復。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
毒鯛魚案擅改設定？ 女助理現身：不小心的
高雄衛生局檢驗全聯販售的鯛魚排，出現不得用在水產的藥品，後來證實是檢驗烏龍，負責的女研究助理，也被警方帶回偵訊。 #高雄衛生局#毒鯛魚案#檢驗烏龍東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞！深夜手術順利「脫離險境」 已轉往北部治療
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局派出24歲林姓警員前往執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
倉庫內燃燒塑膠製棧板肇禍 台南南區塑膠工廠陷火海
台南市 / 綜合報導 昨(5)日晚上在台南市南區發生塑膠工廠大火，火勢迅速延燒，整間工廠都陷入火海。可以看到從工廠裡竄出的火舌和濃煙，相當驚人，消防隊獲報後出動60多名消防員，再加上消防機器人協助滅火，幸好工廠裡沒有人受困，火勢大約在晚上9點多被撲滅，初步調查起火原因是跟倉庫內的塑膠製棧板有關，還好沒人傷亡。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
高雄一明星學校家長會長涉吸金 捲款潛逃出境
南部中心／劉尹淳、陳凱茂、鄭兆佐 高雄市報導高雄一所明星學校的家長會會長邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，甚至透過一名黃姓男高爾夫球教練，認識醫界、企業界的球員，以每個月會獲得高額獲利，吸引上流圈菁英投資各式公司行號，登記負責人多為邱女的前夫，吸金超過20億元。檢調十月展開調查後，黃姓教練以10萬元交保，疑似涉案的邱姓女子的前夫等被列為被告，至於已潛逃出境的邱女，地檢署4日下午正式發佈通緝。高雄一所明星國小擔任家長會長的邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，以每月高額獲利吸引他們投資各式公司行號。（圖／民視新聞）鐵門深鎖，地上全是信件、法院通知書，高雄苓雅區這間公司，遭人踢爆，招攬多人投資，今年起疑似資金周轉出現問題，投資人拿不到分紅，爆出吸金糾紛。知情人士表示，教育圈之前有在傳啊，有學校校長被家長會的成員詐騙了好幾百萬。原來在高雄一所明星國小擔任家長會長的邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，以每月高額獲利吸引他們投資各式公司行號，登記負責人多為邱女的前夫，今年陸續有投資人拿不到分紅，才發現受騙，吸金初估超過20億元，邱女疑似知道藏不了了，今年6月火速向校方請辭會長職務。學校主任表示，校內的同仁夥伴目前是沒有受到影響的，邱女在6月底那段時間向學校請辭，她其實就有說到因她個人的問題，沒有辦法再繼續擔任會長。檢警在10月發動搜索，黃男以10萬元交保，邱女潛逃出境已發佈通緝。（圖／民視新聞）邱女甚至透過另一名黃姓男高爾夫球教練，認識醫界、企業界的高爾夫球球友，許多人基於信任，加入投資，起初確實有拿回高額利潤，陸續加碼，沒想到邱女和黃姓男教練，事後卻捲款潛逃。受害牙醫師表示，這些錢都是她退我的利息，借去又被她騙進去了啊，所以總共三、四千萬我自己的錢，我知道的朋友有一些醫生，大概被騙一億跑不掉，還有眼科的可能也私底下被借三、五千萬。黃姓男教練在鳥松的住家，鄰居都不願透露太多，但高雄檢警在10月發動搜索，請黃男到案釐清案情後，以10萬元交保，其餘涉案人士，包括邱女的前夫等被列為被告，至於已出境的邱女，則發佈通緝。高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐表示，邱姓被告於本署接獲情資前已出境前往澳門，並由本署發佈通緝，將提報外逃經濟罪犯，洽請調查局立即循兩岸司法互助程序，協助查緝返國。關鍵當事人邱女已潛逃出境，全案正由檢方深入追查，究竟有多少受害者，還要擴大追查。原文出處：高雄一明星學校家長會長涉吸金 捲款20億潛逃出境 更多民視新聞報導高雄明星小學前家長會長捲20億潛逃 前夫掛名負責人竟打零工維生掛羊頭賣狗肉吸金 絕對能源集團股票換鈔票17人被訴細故打死女友 還帶著她女兒棄屍 二審仍判刑13年民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
滿堂紅涉幫太子集團洗錢 北檢借提老闆娘｜#鏡新聞
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢，以及從事線上博奕犯罪，經過分析集團金流後，發現集團竟然有部分資金，是流入知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」的相關帳戶，再轉匯其他地方，日前「滿堂紅」老闆蔡閔如，才因為涉嫌利用旗下公司，詐騙、洗錢遭收押禁見。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／新北大貨車撞機車 女騎士遭輾送醫不治身亡
新北市林口區文化二路二段與中山路口，今天（5日）中午11時許，1輛大貨車撞擊1輛機車，女騎士當場遭大貨車右輪輾過，消防隊獲報到場將女騎士救出，女騎士送醫時已無生命徵象，到院後因傷重急救無效身亡，現場目前影響一線道由警方交管中，整起車禍事故發生原因還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
天道盟鐵霸捲毆運將案 涉教唆80萬交保
上櫃公司美而快集團董事長廖承豪捲入暴力事件，因與計程車司機發生口角後，竟兩度指使他人毆打對方。檢方調查發現，事發當天廖承豪曾與天道盟盟主鐵霸曾盈富通話，疑似請其找人教訓運將。北檢已傳喚曾盈富到案，以80萬元交保，而其弟弟太保則以證人身分無保請回。事件曝光後，廖承豪的妻子楊雅筑已在社群媒體公開道歉，表示無法認同任何不當行為。TVBS新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
新北蘆洲爆警匪追逐 竊盜通緝犯毒駕闖紅燈遭警方攔查
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導新北市蘆洲街頭，發生警匪追逐！一名竊盜通緝犯，毒駕闖紅燈，被警方攔查，沒想到，通緝身分曝光後，嫌犯立刻推擠員警、想要逃跑，場面一度混亂，還好有熱心民眾見狀，不顧危險、挺身而出，成功協助警方壓制嫌犯，過程中，嫌犯身上還掉出毒品。員警巡邏，看見有騎士闖紅燈，立刻當街攔下。騎士先是配合，沒想到，員警一查身分，竟然是通緝犯，眼看身分曝光，嫌犯變臉、頑強抵抗。新北蘆洲爆警匪追逐 竊盜通緝犯毒駕闖紅燈遭警方攔查。（圖／民視新聞）場面瞬間失控，員警甚至被推倒，現場險象環生，一旁民眾看到後，見義勇為，立刻上前幫忙。員警拉著嫌犯的腳，民眾衝上前環抱住嫌犯，並使出"抱摔"攻擊，員警立刻進行壓制，順勢坐在他背上，立刻上銬，警民合作，成功逮捕，事發在3號下午，新北蘆洲區民族路上，抓人過程中，嫌犯身上還掉出毒品。新北蘆洲爆警匪追逐 竊盜通緝犯毒駕闖紅燈遭警方攔查。（圖／民視新聞）警匪街頭激戰，熱心民眾協助逮捕，成功化解一場危機。原文出處：新北蘆洲街頭爆警匪追逐 竊盜通緝犯毒駕闖紅燈遭警方攔查 更多民視新聞報導同中學再傳墜樓事件！苗栗女學生陳屍校園 尋獲已屍僵李四川認自己「各方面比蔣萬安差」 卓冠廷大解封開噴1句這樣也能翻？桃園女租車開到「四輪朝天」 網傻眼民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
聖石金業疑吸金詐騙遭搜索 昔槓警案件再被挖出
台北市 / 綜合報導 國內知名黃金實體買賣公司聖石金業被爆出疑似吸金詐騙，邱姓董事長訊後以5百萬元交保，限制出境出海。今年3月初，聖石公司就曾因為詐騙案登上新聞版面，當時因為公司合法登記，一度以為是烏龍詐騙，警方還發布新聞稿向業者致歉，沒想到現在就遭檢調調查，還爆出當時業者曾找上國民黨立委林思銘介入協調，對此，林思銘表示不知情沒有這件事。陳姓婦人VS.員警說：「是我買黃金，我要買黃金，(你要買黃金)。」見到員警上前詢問，婦人趕緊站起身遞出存摺，不過旁邊的女子看起來有些可疑，陳姓婦人VS.員警VS.聖石金業業務說：「(是領多少)，28(萬)，我算是她的，我都叫她阿姨啦，(28萬)。」自稱彼此是朋友協助買黃金，不過2人面對員警追問回復卻有些模擬兩可。這是今年3月員警接到疑似詐騙通報，而主角就是近期遭檢調搜索的聖石金業，陳姓婦人VS.員警說：「(為什麼你不要自己去金飾店買一買就好)那不一樣，(去好市多那不是也有)，我不喜歡。」員警VS.聖石金業業務說：「(叫什麼)，聖石金業。」當時68歲陳姓婦人，在網路上看到投資黃金，在業務陪同下臨櫃轉帳28萬，但經警方勸說後作罷，警方後續也以此發布反詐新聞稿，不過據平面媒體報導業者因此不滿找上立委林思銘介入協調，還投訴媒體警方烏龍阻詐，當時警方查證確認是合法投資公司，因此致歉處置，沒想到業者疑似是藉合法身分掩蓋非法行為，涉嫌吸金詐騙董座也在2日以500萬元交保。記者VS.立委(國)林思銘說：「(所以有發生嗎)，那個都亂講的，(所以委員是完全否認所有的指控嗎)，不用，不用講，沒有這件事情。」聖石金業捲入吸金詐騙案，遭檢警搜索約談，昔日槓上警方的事件也被挖出，更爆出林思銘曾介入再加上他先前才被爆出，疑似協助太子集團核心中國籍幹部入境，頻頻捲入類似爭議也引發討論。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
天下第一營憲兵淪共諜 4人遭判刑定讞｜#鏡新聞
有「天下第一營」之稱的憲兵211營，日前爆出裡頭負責總統府維安工作的憲兵賴重宇，因為缺錢花用，竟遭中共情治單位吸收，淪為共諜，甚至還找來軍中同僚，一起翻拍機密資料，高等法院判刑4人，5年10月到7年有期徒刑，12月4日最高院也駁回上訴，全案定讞。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
全球痛心照幕後：港老伯是水電工 早預知危險定期噴水棚網仍阻不了悲劇
香港大埔高樓社區「宏福苑」五級火災已過8天，目前死亡人數更新至159人，年齡從1至97歲都有。在這場悲劇中，一名71歲黃姓老伯在燃燒大樓前為受困的妻子焦急痛哭，張手呼救的情景，被路透社記者捕捉，畫面成了這場大火的標誌性畫面。其實老伯過去曾是工地工頭，也是有牌的水電工，他先前因為認為宏福苑維修工程不安全，自己拆下窗外的保麗龍板，換上防火膠板，還定期對窗外的棚網噴水，想不到做了這麼多還是都沒改變。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話