獨家／徐巧芯大姑夫婦當水房有轉折！「神鬼律師」出庭揭詐團主謀「真身」 人不見了

有「神鬼律師」封號的律師游光德，日前出庭交出詐團主謀可能身分。資料照。侯柏青攝



國民黨立委徐巧芯大姑夫婦杜秉澄、劉向婕被控當詐騙集團水房，以幣商身分幫忙洗黑錢，一審分別重判15年、10年。全案上訴高院後，杜秉澄供出洗錢主嫌為Telegram軟體暱稱「阿拉伯人」，天馬行空的描述難以掌握身分，但他聲請傳喚前辯護人、有「神鬼律師」封號的詐團律師游光德後，游意外交出「葉孟勳」3個字，而合議庭傳拘無著，更加深全案疑點。律師為揪兇，已當庭建請法院依職權告發葉男，希望仰賴檢警之力揪住全案影武者。

杜秉澄當「水房」重判15年

故事回到一開始。

根據台北地檢署起訴書指出，杜秉澄受到Telegram軟體暱稱「小老虎」的指揮，從2023年1月起開始籌組詐團後端水房，他先後招募學妹吳沂珊、妻子劉向婕加入詐團，杜秉澄夫婦則共同招募劉向婕摯友林于倫入坑。他們用買賣虛擬貨幣的外觀，實際執行詐團水房的洗錢工作，杜秉澄等4人和詐團同年7月謀議，並於8/7起詐騙達53名被害人。

在分工的部分，檢方認為，是由暱稱「黃金（即阿拉伯人）」之人負責操縱前端水房，杜秉澄則掌控後端水房。詐團主謀之一的「小老虎」，則將泰達幣逐層從後端水房轉入前端，以製造虛擬貨幣交易的外觀，將詐團贓款洗白2289萬元。

一審採認檢方見解，重判杜秉澄15年、劉向婕10年、林于倫8年及吳沂珊6年。

杜秉澄上訴後，不斷喊冤表示水房的主謀是暱稱「阿拉伯人」，他完全不知道金流來源是贓款，為了找出「阿拉伯人」的身分洗清冤屈，杜秉澄聲請傳喚前手辯護人游光德作證。

立委徐巧芯大姑夫杜秉澄已獲准100萬交保。資料照。廖瑞祥攝

游光德現身北院「旁聽」挨轟

游光德是何許人也？他在國內虛擬貨幣業界小有名氣，不少詐團也都委任他打官司，穿梭在法界和詐團之間的游光德，「神鬼律師」名號不脛而走。

北檢去年發動調查這起水房案時，游光德一開始擔任杜秉澄的委任律師，諷刺的是，當杜秉澄遭檢方聲押獲准後，游光德竟也因為嘉義地檢署偵辦的詐團案被收押，被迫解除委任，害杜秉澄只得緊急找義務辯護律師協助。

但司法抓捕游光德，卻展開一連串戲劇化的發展。

據了解，游光德遭嘉義地院收押後，去年8月下旬才剛獲得交保，但桃園地檢署懷疑他涉嫌勾結台銀夫妻檔行員洗錢逾億元，馬上無縫接軌將他逮捕並聲押，惟桃園地院首次駁回聲押。檢方抗告成功，游光德竟趁這段尚未重開羈押庭的空窗期，購買單程機票想飛往南韓，被檢方緊急攔下聲押獲准。沒想到，桃檢將游光德起訴求刑13年，他旋於10/24的移審庭交保250萬，恢復自由。

詭異的是，游光德重獲自由卻趴趴走，交保僅1個月，他就悄悄現身台北地院旁聽杜秉澄案。當時北院準備傳喚關鍵證人、幣商莊鎮華，杜秉澄和律師撇見游光德坐在旁聽席大驚，馬上通報合議庭。而游光德趁休庭的短暫空檔，把莊鎮華拉到角落交談，過程全被眼尖的律師直擊。

法院火速閉門盤問游光德的身分及動機，游光德當時辯稱，他曾接受莊鎮華委任案件，才和他「寒暄」，否認交談案情。不過，合議庭擔心有司法風紀問題，當場命游光德離庭，他尷尬離開法院。而當時杜秉澄的延押裁定理由之一，正是因為游光德的「亂入」。

本刊曾獨家直擊律師游光德亂入北院旁聽杜秉澄案，被法院喝令離開。資料照。侯柏青攝

續戰二審，他作證咬出主謀

沒想到，杜秉澄案上訴二審後，卻又意外聲請游光德當證人，試圖讓全案開展新局。

游光德日前現身高院作證時，爽快承認自己當過杜秉澄的辯護人。審判長問他，「你對杜秉澄的身家、公司有了解嗎？」他淡淡地說，只知道杜秉澄是做稀土買賣的….

游光德說，其實他不只一次接觸過杜秉澄，早在2023年12月11日，杜秉澄就到過他的事務所諮詢；而2024年3月12日間，杜秉澄在樹林分局做筆錄時，也打電話委任他過來陪偵，但該案子後來就沒下文了。檢方當庭提示新北地檢署的案件卷宗，發現除了杜秉澄以外，連同案被告吳沂珊也委任過游光德辯護，顯示游光德和本案淵源確實很深。

不過，杜秉澄口裡的主謀「阿拉伯人」到底是誰？

游光德說，他一開始並不曉得杜秉澄口中的「阿拉伯人」是誰，但在他的印象中，2023年的詐欺案件很多，杜秉澄一開始委任他辯護時，曾向他提過一位「葉先生」，杜秉澄還說，自己的案子都是「葉先生」介紹的。

游光德話鋒一轉驚爆，這位「葉先生」和他的父親，其實在2023年間曾來過他的律師事務所談委任案，「葉先生」主張和別人起了金錢糾紛，想要聘請他幫忙打民事官司，「葉先生」在言談間曾提到杜秉澄的名字，他下意識將兩個人連結在一起。他接下來向合議庭強調，他知道「葉先生」的真實姓名，他也當場呈報給高院合議庭一份委任狀，上面就有「葉先生」的真實姓名（葉孟勳）。

他描述，「葉先生」來簽委任狀的時候，講的都是被恐嚇的「兄弟事」，對方沒有清楚說明職業。他原本也不知道「阿拉伯人」的身分，直到查閱北院判決書以後，他才認知到，「阿拉伯人」這個角色，身分應該就是「葉先生」。

立委徐巧芯大姑劉向婕獲准80萬元交保，仍稱不知道金流來自詐團。資料照。廖瑞祥攝

神鬼律師嗆桃檢「栽贓」

審判長質問游光德，真的是讀過判決書以後，才察覺「阿拉伯人」可能是葉孟勳嗎？游光德堅稱，確實是看了判決書才知道。但審判長對他的誠信存疑，當庭提示一份桃園地檢署的起訴書，質疑游光德說，「這個案子的犯罪時間點在2023年8月，你也是被告喔！可以解釋一下這件事嗎？」

游光德雲淡風輕的解釋，對方是2024年1月來找他委任案子的，但「他們」卻在偵查中瞎掰說，「游光德可以免費賄賂警察解除他們的警示帳戶」。他怒火中燒地表示，「如果有做我就會認」、「但沒做的我不認。」他振振有詞地說，桃檢起訴他參與人頭帳戶和捲入詐團，完全是栽贓嫁禍，如果去看看「新北地院111金訴1785號」判決，可以證明桃檢的認定是錯的。

審判長則說，業界這麼多人指定要委任你，看來，你在虛擬貨幣業界「頗負盛名」。游光德聽到審判長的回應突然精神一振，他解釋，自己在台大法律研究所就讀時，研究的就是「搬磚套利」、「高頻交易」，也就是因為很懂這塊，業界的人也知道他懂，才會口耳相傳委任他。

不過，游光德和詐團案件的關係之深，令人難以想像。

律師質疑他，為什麼剛好也認識本案的證人幣商莊鎮華？游光德解釋，他在2023年12月14日曾在嘉義地檢署幫莊鎮華辯護。律師又問，「你和警方有什麼關係嗎？為什麼這些警方的案子都會找上你？」游光德火速解釋，因為莊鎮華的瓦斯行想聘法律顧問，所以來找他談，兩人談完以後，覺得「單次委任」比較合適，他就留了名片給莊鎮華，兩人就這樣認識了，但他根本不知道莊的職業。

有「神鬼律師」封號的律師游光德交出「阿拉伯人」的可能身分，但高院傳拘不到。資料照。侯柏青攝

傳拘不到！重要證人搞消失

游光德在二審出庭提供了重要人證，但杜秉澄提到他，語氣卻帶著怒火。

杜秉澄說，一審去年底開庭時，游光德曾跑來旁聽法庭，當時他在法庭上偷瞄到游光德後，審判長就關門出手了，「游光德搞什麼我不知道，但是我被害得很慘，那次被延押，也是因為他（游光德）欸。」

劉向婕的委任律師則秀出紀錄，強調北院去年11月準備訊問幣商莊鎮華，游光德突然帶著黑帽、黑口罩和穿黑T恤到法院旁聽，開庭中場還偷偷跑去跟莊鎮華講話，現在竟然還拿出葉孟勳的委任狀，可以合理懷疑，「游光德、葉孟勳和幣商金創曜公司，確實有很多可疑之處。」

無論如何，游光德給了重要線索，高院合議庭為了進一步釐清「阿拉伯人」的真實身分，確認杜秉澄的供詞是否屬實，決定循著游光德遞交的委任狀上的個資，試圖傳喚葉孟勳作證，只是傳拘了一個月，葉男依然下落不明。

高院昨（12/5）日開庭，葉男宛若人間蒸發般，並未到庭作證。

律師建議高院「職權告發」追人

杜秉澄的委任律師強調，葉孟勳在一審就被認定是組織犯罪的「正犯」，操縱第一層、第二層帳戶金流，既然傳拘他不到，建議法院可以依職權告發，讓檢察機關來辦。劉向婕的律師也說，葉孟勳可以操縱虛擬貨幣公司「金創曜」的金流，角色最為關鍵，也建議法院職權告發，以利偵辦單位依法發布通緝。

但檢察官認為，證人游光德講的「葉先生」真的是葉孟勳嗎？恐怕還有疑問。檢方希望律師能提供更多資料佐證，檢方也回想，當時游光德的說法，應該是「認為」葉先生就是「葉孟勳」，但他沒有絕對證實葉孟勳就是「阿拉伯人」。

聽到檢察官希望提供證據，本案事主杜秉澄突然補刀說，他可以提供一點線索，但訊息都在他被查扣的手機裡。杜秉澄當庭表示，在他的印象中，「葉先生」那時候欠他錢，在處理後端提錢的時候，他也曾經跟葉男租車，因此手機裡有他的帳號。杜秉澄還活靈活現地描述，葉孟勳個人照片是「一個小熊貓」，名稱就是「一串阿拉伯文」。

劉向婕的委任律師也加碼補充說，一審判決其實有提到「葉先生」就是「阿拉伯人」，只是當時沒人知道是誰，當游光德提出「葉先生」的真實身分前，大家都以為「阿拉伯人」的本尊可能是中國人，所以，當游光德呈報「葉先生」是台灣人的時候，律師們才會非常錯愕。

劉向婕高中同學、律師羅盛德，日前出庭作證快閃，他稱和劉向婕其實很少連絡。資料照。侯柏青攝。

律師「游上羅下」動機太怪

杜秉澄委任律師接下來砲火全開，強調杜秉澄若知道這是詐騙集團的贓款，如果有機會直接面交就面交，何必使用真實身分匯款徒增風險呢？而且游光德證稱，杜秉澄是在「警察局」打電話委任他，這是百分之百不可能發生的事情。況且，杜秉澄根本不曉得游光德的電話，警察不可能幫忙打。

他也主張，杜秉澄早就委任劉向婕的律師同學羅盛德幫忙辯護，羅是號稱沒敗訴過的名律師，杜秉澄又不是沒事幹，為什麼硬要把律師換成游光德？他推論，背後絕對是主謀「阿拉伯人」主動幫忙委任的，且「阿拉伯人」一定就是葉孟勳，不然何必去委任早就認識的游光德？

他進一步主張，會把暱稱叫做「阿拉伯人」，是因為名稱使用「阿拉伯文」，不代表真的是阿拉伯人；他舉例說，阿拉伯的文字像「毛毛蟲」一樣。用這種奇怪暱稱，當人頭接受偵訊時如果告訴檢警「是一個很像『毛毛蟲符號』的人」，檢警一定覺得這是「幽靈抗辯」。這時，隱身在帳號背後的人，不就能百分之百隱匿身分、在幕後做操縱嗎？試想，杜秉澄都敢用林于倫和劉向婕的帳戶做交易了，不就表示他很相信這些錢的來源嗎？

在場多名律師此起彼落的建議，法院應持續傳喚葉孟勳到庭作證，合議庭則未當庭做出判斷。而此案會怎麼發展？被視為「主角」的葉孟勳是否會到庭作證？合議庭是否會繼續挖下去，案情的發展深受外界矚目。

