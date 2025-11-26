獨家／從舞台到雲端！他用 AI 打造「個人超級軍團」 薪水狂飆劇團驚呆
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
AI 不是遙不可及的未來，而是已經「近在我們身上」。一名原本只懂表演的戲曲演員王弈元，因為一次接觸 AI，從此打開新世界大門，靠 AI 技術讓自己擁有「八合一超級戰力」。他可以同時完成影像設計、海報、音樂、布偶、服裝預想、道具製作，甚至兼任導演助理、支援演員。靠AI「1人抵8人」。為劇團省下百萬設計費跟7個人的薪水、勞健保，成為劇團不可或缺的明星人才。業界的肯定，讓他的薪水一次次往上漲，而這一切的起點，竟然只是「願意學 AI」。
AI 不是威脅，而是武器──「不會 AI 的才是最危險的人」
王弈元說得直白：「AI 不會取代人類，但會取代不會使用 AI 的人類。」在他看來，AI 時代的第一步，是調整心態：要敢嘗試、敢跨域、敢實驗。對非資訊背景的人，AI 反而是「最大助力」，因為它已經降低了技術門檻，只要願意學習，就能以極快速度讓自己進化。他強調：
「AI 是你的外掛，會讓你成為升級版的自己。」
因此他開始熟悉文字生成工具（ChatGPT、Gemini）、影像生成（VEO3、ComfyUI、Sora）、剪輯（PR、AE）、聲音後製（Au、Logic）……並建立了屬於自己的數位素材庫：臉譜、服飾、戲曲道具、舞台影像、化妝樣式。這些素材成了他與 AI 共同創作的能量來源。如今的他深知：在充滿變化的 AI 浪潮中，保有持續學習與更新能力的人，才擁有真正的職涯安全感。
AI 讓影像與剪輯變輕鬆──人人都能擁有自己的小型製作團隊
王弈元分析，在網路時代，一張照片、一道畫面，都能代表你在全球發聲。以前靠專業剪輯師才能完成的作品，如今透過 AI，一支手機、一台電腦就能完成。
王弈元分享：
Descript：自動逐字稿、同步剪輯、AI 補聲。
CapCut：風格模板、AI 字幕、動畫化影片。
Premiere Pro + Speech-to-Text：口白快速生成字幕。
Gemini 2.5：寫程式、修圖、閱讀、翻譯、創作全能助手。
即使不是資訊背景的人，只要擬好逐字稿、配上 AI 生成的宮崎駿風格、真人公仔風格影像，就能製作出吸睛影片。他認為影像門檻的降低，是未來所有人必須抓住的機會，因為「會剪片」和「會讓 AI 幫你剪片」，已成為新世代溝通能力的一部分。
王弈元笑說：「AI 忠誠、不喊累，給幾個指令，就能變成你的影像小編、設計師、後製工程師。」而他現在的影像作品，在社群平台已經成為他的名片。讓他真正意識到：個人也能擁有自己的世界級小型製作部門。
傳統戲曲 × AI：視覺革命般的震撼
王弈元從小受戲曲陶冶，對臉譜、色彩、符號都有深刻理解。他說，AI 不是要取代傳統，而是讓文化得以被重新演繹。有一次去日本看到新媒體投影展，他震撼地想：「原來影像可以這樣玩？」從那刻起，他開始把抽象影像帶進戲曲舞台。碩班時接觸更多新媒體藝術大師，讓他更確定一件事：AI 可以讓傳統變得更深、更廣、更美。在他的創作裡，臉譜顏色可做延展、變形，服飾紋樣可以重構，舞台背景能與角色情緒同步變化，海報、宣傳影片與舞台投影能形成同一套視覺語言。
看過的觀眾驚呼：「這還是我們熟悉的戲曲，但卻像進入另一個藝術宇宙！」而這樣的視覺革新，也讓年輕觀眾重新回到劇場，願意買票、願意分享，讓傳統戲曲真正活在當代。
從戲曲學院離職後，他靠 AI 打造「個人機器人大軍」
王弈元在臺灣戲曲學院工作快20年，日前離開戲曲學院後，他做了一件瘋狂又聰明的事，強化自學 AI，打造自己的機器人大軍。現在的他：
1.一個人負責整個劇團的影像、設計、道具、服裝預想。
2.AI 幫他處理行程、網頁、企劃、草稿。
3.每天起床就有最新的國外新聞、即時資訊新聞可以吸收。
4.資訊是最即時的，因為誰都無法預測AI浪潮未來會發展成什麼樣子?
4.幾天就能完成原本需要「多人團隊＋一個月」才能完成的案子。
王弈元說：「AI 時代沒人知道明天會發生什麼，我能做的就是每天進步一點，只有不斷進步自己才能不被這波浪潮把我沖走。」如今他已經建立一套完整 AI 工作流，從資料整理、素材生成到視覺統整全自動化。劇團稱他為「會演戲、會設計、會 AI 的稀有人才」，甚至不少團隊開出高薪挖角。他的故事也讓更多人明白：在 AI 時代，真正的競爭不再是人對人，而是「人 ＋ AI」對「人」。
王弈元的故事證明：AI 不是遠在天邊，而是已經近在我們每個人的「身上」
有人害怕 AI，但也有人因 AI 迎來人生轉捩點。「AI 不會取代人，但會取代不願學習的人。」王弈元靠 AI 讓自己升級，成為劇團不可或缺的「八合一人才」，也證明：在 AI 時代，最可怕的不是 AI，而是你停下腳步。願意學的人，永遠都有無窮的可能性。
