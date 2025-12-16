【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【警政時報 林照東／綜合報導】中央研究院南部院區公共工程傳出延宕已久，相關違約金疑已達契約上限，工程卻仍無法完成驗收結案；「警政時報」收到投訴爆料指出，主承攬相關單位之一的「群光電能」，遭下游「原生國際」指控持續拖延付款，導致協力廠商資金壓力升高。更引發外界關注的是，南部院區已於 6 月 10 日對外進行量子實驗室/研發平台揭牌並宣示投入使用，但仍傳出消防安檢與使用合規程序疑點，讓這起工程爭議疑似從「延宕」擴大到「管理與監督責任」層級。

從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守。（圖/記者林照東攝）

下游廠商投訴爆料：「群光電能」被指持續拖延支付原生公司款項

據「原生國際」與知情人士向「警政時報」反映，「群光電能」在本案款項結算與支付上，出現長期拖延情形。「原生國際」多次催款仍未獲妥善處理，造成下游協力廠商現金流吃緊，連帶影響工程收尾作業與驗收配合，形成「款項未清、工程更難結案」的惡性循環。

立法委員王世堅9月4日召開協調會，「群光電能」至今延宕超過一年工程仍未驗收完成，更爆出拖欠下包工程款爭議不斷。（圖/記者林照東翻攝）

工程延宕已久：違約金疑達上限仍無法驗收完工

投訴爆料指出，本案公共工程延宕時間已長，依契約計算之逾期違約金疑已達上限，但現場仍未完成最終驗收。外界質疑，若罰款已封頂卻仍無法有效推動改善與完工，主管機關的履約管理與督導機制是否出現明顯缺口，值得徹查。

本次爭議的量子晶片製程研發平台於6/10揭牌典禮，今卻爆發未驗收更未通過消防安檢。（圖/中央研究院）

立委協調會後仍無解 揭牌啟用與消防合規疑點引關注

據悉，立法委員王世堅曾於9月初召開協調會，邀集「中央研究院南部院區」、「群光電能」、「原生國際」三方，針對工程驗收延遲與款項爭議展開溝通；至今仍無進展。另一方面，量子實驗室雖已於6月10日揭牌啟用，但據了解消防安檢程序尚未完成，實質使用與法定合規是否一致，亦成為爭議焦點之一。

群光電能總部大樓，一進門就能看到牆上大大的「NO QUALITY，NO SALES（沒品質、沒銷路）」的一排字顯的格外諷刺。（圖/記者林照東攝）

「群光電能」：已啟動工程結算中

記者日前前往「群光電能」查證時，採購部門經理出面回應表示：「相關結算流程正在進行中，已收到對方送件資料，後續將依公司內部程序處理。」但對於具體付款時程與追加項目是否承認，並未正面回應。「群光電能」採購經理表示：凡屬實際完成工程，經確認符合規範與變更依據者，將全數依比例給付，不會逃避責任。

「警政時報」查證截至截稿前，已就「工程延宕原因、驗收卡關項目、違約金計算、付款爭議、消防審查與使用合規程序」等問題，向相關單位提出查證，惟尚未取得完整回應。「警政時報」將持續追蹤後續進度與官方說明，並視回覆內容補充報導。

公共工程不應成為「拖延的保護傘」，更不應讓程序與安全疑點被忽略。當工程延宕、驗收未竟、付款爭議擴大之際，主管機關與監督單位有必要啟動更高強度稽核與究責，釐清是否涉及管理失職、履約能力不足，甚至不當介入等情事，避免公共資源持續失血、公共安全暴露風險。

