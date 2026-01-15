獨家／微博惡臭惹不起？梁靜茹關帳 7 日驚人轉變 轉戰小紅書底氣十足
情歌天后梁靜茹近日社群大動作頻傳，引發外界高度關注。先前她無預警關閉微博，甚至一度傳出與政治敏感話題有關，但實際上導火線直指 1 月 3 日的廈門演唱會。當時梁靜茹因狀態未達巔峰且身形顯得圓潤，遭部分網友毒舌群嘲，讓她心灰意冷做出閉關決定。雖然一度傳出她打算「註銷」帳號徹底告別，但 15 日清晨微博仍如期重啟，只是回歸後的狀態已「人事全非」。
重啟後的梁靜茹微博，帳號已開啟「一鍵保護」模式，不僅搜尋難度增加，主頁更無法關注；到了下午，限制變本加標，僅限博主關注的人可留言，且過往博文幾乎全數隱藏，僅剩半年內少數幾篇轉發訊息。這番操作形同將微博從「交流互動」降級為「官方佈告欄」，對比她依然正常更新的小紅書與抖音，明顯可見其對微博輿論風氣的無聲抗議。
事實上，這並非梁靜茹首度對社群斷捨離。2024 年她就曾一口氣關閉臉書與 IG，但這次針對微博的「選擇性冷處理」，更像是看透了該平台「飯圈文化」惡鬥與營銷號帶風向的亂象。業內分析，梁靜茹的受眾多為心智成熟的白領女性，這類核心粉絲與小紅書的調性更契合，這或許也是她敢於「放棄」微博流量的底氣所在。
回顧風波始末，梁靜茹在廈門站挑戰金髮、皮衣配透視裝的搖滾造型，卻因鏡頭顯胖慘遭網路暴力。部分網友不僅攻擊其「身形發福」，甚至連長年飽受身材討論之苦的張惠妹也意外「躺槍」，被拉出來對比噸位。
面對惡評，梁靜茹起初雖以「翻車了、很想跳河」等幽默語氣自嘲，展現高 EQ，但顯然網路環境的惡劣已觸及底線。所幸圈內好友如五月天阿信、品冠紛紛出面力挺，呼籲大眾關注「 CD 級」的演唱實力而非皮囊。47 歲的她，用穩定的演出水準與場場爆滿的票房，證明了實力派歌手無需服膺「白瘦幼」的單一標準。
儘管社群風雲變幻，梁靜茹的音樂腳步並未停歇。據悉她正專注於新專輯籌備，演唱會的熱度也未因身材爭議減退，票房與正面評價更證明了其身為「情歌天后」的情感號召力依舊，或許是她更有「底氣」拋棄微博這個以變質平台的原因。
更多鏡週刊報導
獨家／微博風氣急遽轉變！ 藝人「直接關閉」成自保方式
其他人也在看
澳網》天王合體！費德勒巧遇周杰倫笑虧：我有看到那記Ace
華語樂壇天王周杰倫解鎖澳網殿堂話題不斷！繼昨日在慈善賽「一分大滿貫」慘遭5秒光速淘汰後，今（15）日他再度現身球場後台，驚喜同框擁有20座大滿貫金盃的傳奇球王費德勒（Roger Federer）。沒想到兩大天王一碰面，費德勒便展現幽默本色，主動提起周董昨日的慘敗現場，讓天王也忍不住大喊：「好糗！」中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 29
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 21 小時前 ・ 319
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 19
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 13 小時前 ・ 8
王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇
陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 31
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 226
入境日本被帶進小房間！險遭「原機遣返」 叫賣哥疑：是否很多台灣人沒誠實
「叫賣哥」葉昇峻近日到日本參加頒獎典禮，他今（14日）在臉書發文透露，他12日抵達東京成田機場填寫入境單時，因為在是否有前科那一欄勾了「是」，差點就被拒絕入關，原機遣返，他僅忙解釋之後才終於獲得放行。但他也好奇：「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4
林俊傑認愛小20歲女友！網紅七七全身精品行頭，香奈兒、寶格麗、卡地亞…財力不輸JJ
44歲金曲歌王林俊傑公開認愛小20歲的廣東網紅「七七Annalisa」，在29日晚曬出為媽媽慶祝70歲生日照的他，林媽媽身旁的女友顯得格外受矚目，現在就來看看，讓感情世界向來神秘的林俊傑公開認愛的七七女人我最大 ・ 22 小時前 ・ 20
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 4
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 23
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 3
鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 16
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
峮峮正式離開《飢餓遊戲》主持群！全員「哭紅雙眼」含淚歡送
中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本周日、18新一集播出，將是峮峮最後一集主持，製作單位精心幫她企劃「畢業旅行」，節目重回宜蘭烏石港，這也是當初峮峮第一次加入《飢餓遊戲》主持的初始地，有著特別意義，而其他主持人孫協志、王仁甫、許孟哲和蔡黃汝，則是帶著複雜的情緒錄製這一集，節目中4人甚至不捨落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
岑永康學霸兒開戰鹿希派！超狂戰績曝光
《最強的身體》本周迎來星二代挑戰賽，吳宗憲兒子鹿希派、侯昌明兒子Ken、包偉銘兒子包庭政、歌仔戲小旦許仙姬之子許明杰、岑永康和張珮珊的長子Ethan現身比拚。其中，Ethan是奧克蘭大學航太系學生，運動戰績更是驚人，岑永康也到場親自為兒子加油。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 1
阿部瑪莉亞重返AKB48演唱會 脫口：大家都0心機了
阿部瑪莉亞15日出席甜品活動，AKB48出身的她，近期返回日本參加AKB48二十週年演唱會，笑說過程十分有趣，脫口：「現在大家都0心機了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 11
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 13
王彩樺跟「老公」激烈對罵還踹車 鄰居憂家暴險報警
蔡振南在片中飾演拳擊教練，拍攝前他主動表示需要上課以扮演好教練的角色，兩個月訓練下來、體力負荷極高，讓他直說汗都流了幾公升，小腹甚至都消了。對片中的徒弟們林怡婷、黃惟、林毓家、曾皓澤的進取心印象深刻，「他們都不厭其煩地嘗試令人感動，此片不但讓我上了一課，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
阿本花2年走出炎亞綸情傷 鬆口「沒有模範前任」
炎亞綸日前坦承與阿本有過9年戀情，不過彼此感情依舊要好，最近還參與阿本主持的《OMO調查局》錄影。該節目於14日舉辦記者會，阿本表示，直到錄影前一天才知道炎亞綸要來上節目，內心多少有些忐忑，擔心這個不能說、那個不能講，結果被另外兩位主持人夏和熙、木木（林葦妮）吐槽，根本最後都自己說光光了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4