獨家／「心中真的非常愧疚」 黃子佼道歉音檔曝光

記者簡翰鳴、王怡淇／台北報導

藝人黃子佼昨（24）日透過律師宣稱，已和所有受害者達成和解。不過吹哨者揭露，黃子佼聲稱「全數和解」的對象，並不包含曾受他性騷擾的女孩。有一名遭誘拍照片的女子透露，她只收過黃子佼的道歉音檔，從未和解。而這段道歉音檔，獨家曝光。

黃子佼「道歉錄音檔」獨家曝光。

黃子佼道歉音檔：「我感到非常非常的抱歉，像6/19我本來其實要用離開贖罪的，我心中真的非常愧疚。」

不斷道歉，又說自己愧疚，藝人黃子佼對被害人的道歉音檔，獨家曝光。

黃子佼道歉音檔：「這個月我也嘗到了報應，失去了所有的舞台，承受大家的批判，這些都是我應該的。但我希望你給我機會，當然我覺得要原諒非常的難，這個我不敢要，但至少讓我有重新做人的機會。」

道歉音檔中強調，當初拍攝的裸照以及展覽用的照片都已經全數刪除，但這口口聲聲的道歉似乎並非自願。

受害人（變音處理）：「躲在後面用小編回應，我要的是黃先生道歉或是各種（方式），雖然他到最後有被我逼一個錄語音道歉。他希望世界給他寬容，可是他沒有好好對他的行為負責。」

受害者控訴，根本沒和黃子佼和解。

受害人好無奈，因為在看到黃子佼的全數和解聲明後，強調自己從未接受和解，對於黃子佼二審獲判緩刑一事，更是無法接受。

另一名吹哨者怒揭真相，打臉黃子佼說的「全數和解」，並不代表所有受害者都獲得正義，因為不包含所有曾遭性騷擾的對象。

時代力量主席王婉諭：「從他昨天聲明稿就可以看得出來，他的策略就是在拚緩刑，當然這個聲明稿，完全是避重就輕、混淆視聽的，他只是在為他的審判結果做最後的鋪陳 。」

黃子佼才透過律師發「全數和解聲明」，如今慘被受害者打臉。

身為創意私房的告發人，時代力量黨主席王婉諭也站出來回應，痛斥黃子佼的行為完全不值得同情。而黃子佼昨晚才發聲明自稱已經和所有被害人和解，不到一天時間卻被其他受害的女子打臉，讓這份曾經的道歉宛如一場笑話。

