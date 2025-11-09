獨家！心仍在花蓮 季連成Call光復鄉長「講這些事」！
論壇中心／綜合報導
第26號颱風「鳳凰」在8日凌晨增強為中度颱風，中央氣象署分析路徑，可能會從台灣登陸，並且提醒要注意「是否和東北季風交互作用」，對花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐又是一大威脅。行政院政務委員季連成表示，自己「早在一星期前」就注意這個熱帶低氣壓問題，在成形後、7日上午就跟光復鄉長林清水通過電話，示警堰塞湖最嚴峻狀況恐「提升到1500萬噸水量」，要及早做撤離規劃。
季連成政委接受《台灣向前行》節目專訪時指出，打給光復鄉長林清水，主要是提醒他一下，因為馬太鞍溪堰塞湖危機沒有解除，現在仍有150萬噸的水，假定下大雨的話，雨勢將山壁的岩盤、土石沖刷崩落下來時，可能會形成一個新的堰塞湖，估算最嚴峻的狀況「可能會把150萬噸的水提升到1500萬噸」，如果溢流的話，會產生「每秒約4500公尺的水量」，衝擊力道非常大，所以今天才特別提醒鄉長，要開始做撤離規劃了。
季連成進一步指出，堰塞湖的情境是非常緊急的，從溢流開始到撤離「大概只有一個半小時的時間」，如果在事先沒有做萬全的準備，臨時要在一個半小時內撤離保全戶相當困難，所以現在就開始要準備，早上提醒鄉長後，他也召集了各村里長來做準備工作。季連成也強調，針對堰塞湖，已經做了很多疏濬，目前已經疏濬了174立方的土石，也挖了寬度70公尺、深度5公尺的水槽，希望溢流下來的水能經過水槽流出去，不要碰到堤防，但是以防萬一，在做保全戶區域的時候，還是希望危險地區的鄉長、村長要履行撤離的行動。
原文出處：向前行(影)／獨家！季連成心仍在花蓮 親揭Call光復鄉長「講這些事」！
