獨家》心疼張嫌父母下跪道歉！上官明莉表態反廢死：被害者人權在哪？

資深藝人上官名莉表態支持死刑「殺人就該付出代價」。(照片/游定剛拍攝)

27歲張文本月(19日)在台北車站及中山站商圈一帶犯下隨機攻擊事件，隨後逃至誠品南西頂樓，最終墜樓身亡，整起事件共釀成4死11傷的重大悲劇，震撼全台，也再度掀起死刑存廢的激烈討論。

資深藝人上官明莉接受《中時新聞網》訪問時，談及張嫌父母公開下跪向社會大眾道歉的畫面，情緒相當沉痛。她直言：「看到那個畫面，我真的覺得情何以堪，也忍不住哭了。」

見張嫌父母下跪道歉一幕，資深藝人上官名莉表示相當痛心，自己也哭了。(照片/游定剛拍攝)

上官明莉心疼表示，兇手已成年，卻要由父母承擔所有後果，對年邁雙親而言相當殘酷，「為什麼要由父母來替他下跪道歉？很多人會說是父母沒教好，但我想反問，你真的為人父母過嗎？現在的年輕人，是那麼好教的嗎？」

近日有許多民眾至誠品南西店外獻花致意。(照片/游定剛拍攝)

她指出，張嫌長期未與家人同住，父母只是平凡的上班族，並非有權有勢的家庭，「事情發生後，父母還要替他承擔所有後果，這跟他們有什麼關係？」

談及人權議題，上官明莉語氣轉為嚴肅，直言社會過於著重加害者權益，卻忽略被害者與家屬的痛苦，「很多人權團體一直說要保障加害者的人權，那請問，被殺害的人，他們的人權在哪裡？」

對於死刑立場，她也明確表態支持，強調「殺人就該付出代價」，「不管在什麼情況下，只要傷害、奪走了別人的生命，就必須承擔後果。我認為，嚴厲的刑罰才能產生警惕效果，避免類似悲劇一再發生。」

