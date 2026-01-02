獨家／必勝客跨年夜害人苦等4小時披薩！北市府：業者已違約、須補賠償
記者施春美／台北報導
前天(12/31)日跨年夜，許多民眾選擇在家聚餐跨年，不少人提前透過線上訂購系統預訂必勝客披薩，但當晚卻發生眾多餐點延誤，甚至「險些在必勝客門口跨年」的情況。北市府主任消保官林傳健表示，必勝客已在線上系統提供取件時段供消費者選訂，即為已承諾接單，「業者延遲給付，就已違約，北市府將了解相關情形後發文必勝客，要求業者說明並提出補賠償方案。」
去年12月31日晚間有網友在社群平台Threads表示，他晚間8點抵達門市，卻發現店家仍在叫號「下午4點」的訂單，且即便想取消訂單，現場仍需再排隊等待。從網友拍攝畫面可見，門市外擠滿人潮，粗估至少20多人在低溫與濕冷天氣下排隊等候。另有民眾表示，原訂7時50分取餐，最終直到10時才拿到披薩，苦笑稱「差點以為要在必勝客跨年」。
另有民眾稱，他3天前便完成預訂，原訂晚間7時45分取餐，結果拖至晚間9時30分才取到，且餐點已冷掉，但現場仍不允許退單，引發更多不滿「三重三和店昨晚一樣爆炸」。
林傳健接受《三立新聞網》採訪時表示，依據《消保法》，企業經營者販售商品，其標示與資訊揭露不得誤導或隱匿情形，並應於契約成立後確實履行。以此案而言，民眾在App等線上訂購系統提供取件時段，供消費者選擇並完成預訂，即可視為必勝客已承諾接單，若必勝客未於約定時間提供商品，已屬於《民法》上的給付遲延。
「此次跨年夜的給付遲延，必勝客已經明顯違約！」林傳健表示，就個案而言，消費者可透過協商請求賠償；「北市消保官室也將了解是否已有民眾投訴必勝客，若達一定人數，將採通案處理。」
林傳健並表示，由於線上訂餐系統可讓必勝客與消費者聯繫，除了原本的遲延給付，業者此次應提出更具體、有感的補賠償方案。因為跨年夜為坊間重要節日，用餐時間延誤，容易造成消費者的損失，因此北市府會請必勝客說明事件始末，並提出適當的補賠償方案。
林傳健也表示，跨年、節慶等重大時點，訂單量通常明顯增加，業者仍應審慎評估自身履約能力與出餐量能，再決定接單規模，以免影響消費者權益並損及自身商譽。他並提醒，若後續確生消費糾紛，民眾可向各縣市政府提出申訴，由消保機關依法協助處理。
