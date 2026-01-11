獨家／必比登「阿城鵝肉」漲價！半隻鵝900逼近千元大關

曾多年獲得米其林必比登推薦的名店阿城鵝肉，近日宣布調漲價格。（圖／東森新聞）





想吃美食，荷包卻越來越薄。曾多年獲得米其林必比登推薦的名店阿城鵝肉，近日宣布調漲價格，半隻鵝由原本的840元漲至900元，鵝油拌飯、鵝腸湯等品項也同步調升。不只阿城，全台多家鵝肉店同樣掀起漲價潮，甚至有民眾反映，部分店家僅標示時價或秤重計價，讓消費者更難掌握實際價格。

一片片煙燻鵝肉薄嫩Q彈，口感順口。位在台北市吉林路上的阿城鵝肉，連續6年獲得米其林必比登推薦，近日公告調整價格。業者表示，價格已多年未調整，但近年鵝肉原物料及人力成本不斷上升，已到必須反映成本壓力的時刻。

此次調整中，半隻鵝從840元漲至900元，逼近千元大關，8兩鵝肉由220元漲至240元，鵝油拌飯、下水湯、鵝腸湯等品項也全面調漲。有消費者表示，半隻鵝價格確實偏高，調漲60元的差距，已接近一個便當的價格，但也有人認為，在現今物價環境下，這樣的漲幅仍屬可接受範圍。

事實上，不只阿城鵝肉，全台鵝肉店普遍面臨漲價壓力。新北市東陽鵝肉大王目前切盤小份200元、大份300元，並公告自3月1日起部分品項調整價格；新北市八德街北港鵝肉自1月1日起全品項調漲5元，鵝肉多以時價標示，鵝肉麵、鵝肉飯來到80元；嘉義大林鵝肉碧目前半隻鵝約800元，也預計在1月中旬微調部分品項。

有鵝肉攤業者透露，鵝肉本就屬高價食材，近2個月成本更上漲約2成，經營壓力明顯增加。不少消費者則認為，只要價格標示清楚都能接受，最怕的是漲價卻事前不清楚。

也有民眾反映，部分鵝肉店菜單未清楚標示價格，或僅標示秤重計價，點餐時未主動說明，結帳才發現價格偏高。甚至有連鎖鵝肉店，不同分店菜單標示方式不一，有的註明秤重，有的鵝肉欄位則留白，需點餐後才填上價格。

消費者表示，希望業者能清楚標示價格，或至少提供價格區間，讓消費者在購買前能有心理準備，避免產生被欺騙的感受。鵝肉標示時價或秤重計價，對顧客而言往往要到結帳時，才知道這一餐花了多少錢，彷彿在拆驚喜包，也讓原本享受美食的好心情，多了一分不安。

