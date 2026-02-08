獨家／一念之差少領10億！威力彩悲情數據曝光 結局逆轉「只差這一步」

財經中心／師瑞德報導

財富自由機會來了！威力彩頭獎自去年10月底以來，已連續29期槓龜，目前累積獎金衝破10.8億元。最虐心的是，這期間共有31位貳獎得主（包含今年開春後的6位），第一區6碼全中，卻因第二區差1號錯失10億頭獎。專家建議第二區包牌法，花800元鎖死頭獎，杜絕遺憾！明日2月9日週一，又到了威力彩開獎的重要日子，快去包牌下注讓人生不留遺憾！（圖／記者師瑞德攝影）

想要一夕致富、提早退休的民眾請注意，改變命運的機會來了！隨著威力彩買氣在農曆春節後持續沸騰，頭獎金額也因為連續槓龜而水漲船高。根據台灣彩券官網公布的開獎結果統計，威力彩自114000087期（2025年10月30日）起，頭獎欄位就呈現「整排0」的驚人景象，截至最新開獎的115000011期（2026年02月05日）已連續29期槓龜。

目前累積獎金總額已來到驚人的10.8億元，預估下期將直接衝破11億大關，明日2月9日週一，又到了威力彩開獎的重要日子，快去包牌下注讓人生不留遺憾！

不過，在頭獎持續難產的同時，大數據也揭露了極為殘酷的真相：這段期間共有31位貳獎得主，因為一號之差錯失成為十億富翁的機會。

從去年槓到今年！頭獎欄位綠油油一片

從台彩公布的歷史數據列表中可清晰看見，威力彩最後一次開出頭獎是在去年的10月27日（114000086期）。隨後從10月30日開始，威力彩彷彿進入了冰河期，跨越了整個年底直到2026年農曆新春，頭獎中獎注數全數掛蛋。這連續29期的累積，讓本期獎金總額一舉突破10億大關，成為今年開春以來最大的超級紅包，也讓全台各地彩券行湧現排隊人潮，許多民眾紛紛表示：「年終獎金不夠看，拚這一次就財富自由了！」。

史上最遙遠距離！31人含淚領貳獎

雖然頭獎高處不勝寒無人能及，但貳獎卻是熱鬧滾滾，這也更加凸顯了差一號的悲情。統計這29期連槓數據，共有31注貳獎開出。

2026年開春後（115系列）：僅僅過了一個月，已有6位貳獎得主誕生。其中2月2日（115000010期）單期就有4人中獎；而2月5日（115000011期）也有1人獨得1,400多萬的貳獎。

去年連槓期間（114系列）：最驚人的是去年11月10日（114000090期），單期竟然爆出24注貳獎，這24人集體與頭獎擦肩而過，場面壯觀又悲情。

這意味著有31位民眾第一區的6個號碼全數對中，卻敗在第二區的那一個號碼。這一號之差，獎金從10億元瞬間縮水成千萬甚至百萬元，被網友封為世界上最遙遠的距離。

不想當第32個苦主！包牌客鎖定第二區

面對頭獎掛零、貳獎頻開的悲情數據，彩券行業者透露，近期第2區包牌的詢問度大幅提升。許多資深彩迷為了避免重演那31人的遺憾，選擇花費800元將第二區的01到08號全數包下。業者分析，只要第一區幸運全中，包牌第二區就能保證將10.8億頭獎抱回家，徹底杜絕差一號的慘劇發生。

花小錢博大夢！800元包牌CP值最高

為了避免這種一號之差的悲劇重演，不少專家與彩券行業者紛紛推薦最穩健的第二區全包買法。由於威力彩每注售價為100元，第二區共有8個號碼，因此第二區全包的成本僅需800元。這800元的投資，最大的價值在於絕對不會發生中貳獎卻沒中頭獎的慘況。一旦你運氣爆棚，第一區的6個號碼全數對中，因為你的第二區已經涵蓋了所有可能的數字（01~08），所以你100%保證中頭獎。

此外，這種買法還有一個隱藏優勢：除了1注獨得頭獎（第一區6碼+第二區關鍵號）之外，你還會同時抱走7注貳獎（第一區6碼+第二區其他7個號碼），將利益最大化。即便第一區只中了3個號碼（普獎），因為第二區全包，你也必定能拿到玖獎，大大提升了回本與獲利的機率。

【中獎包牌套路大公開】800元鎖定頭獎SOP

想終結連槓魔咒？不想當貳獎苦主？請務必熟記以下防呆包牌流程，走進彩券行不再手忙腳亂：

Step 1：走進彩券行，堅定喊出通關密語



直接跟老闆說：「老闆，我要威力彩第二區包牌！」

如果不確定老闆是否聽懂，可以說：「我要第一區一組號碼，配第二區01到08全包，總共800元的那種。」

Step 2：決定第一區號碼（任選6碼）



【自選號碼】：如果你有心儀的號碼（如生日、車牌、夢到的數字），請填寫在選號單的第一區。

【電腦選號】：如果沒有靈感，可以直接請電腦隨機選出一組6個號碼，告訴老闆：「第一區幫我電腦選號。」

Step 3：鎖定第二區（全包8碼）



確認老闆的操作是將第二區的01、02、03、04、05、06、07、08全部畫記或輸入。

這意味著你買了8注（每注100元），總金額為$800元。

Step 4：拿票確認（最重要的一步！）



拿到彩券時，請務必檢查票面：

第一區：是否顯示為同一組6個號碼？

第二區：是否顯示01~08各一注（或者顯示R 01-08）？

金額：總金額是否為$800元？

Step 5：等待開獎與對獎攻略



情況A（頭獎）：若第一區6碼全中 ➡️ 恭喜！你100%中了頭獎 + 7個貳獎！（不用再擔心第二區是什麼號碼了）

情況B（參獎）：若第一區中5碼 ➡️ 恭喜！你100%中了參獎 + 7個肆獎！

情況C（普獎/玖獎）：若第一區只中1碼或3碼 ➡️ 因為第二區全包，你必定符合普獎或玖獎資格，保底有獎金拿！

專家小提醒：購買彩券應量力而為，切勿過度投注。祝您幸運中大獎！

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

