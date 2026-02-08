獨家／一念之差少領10億！威力彩悲情數據曝光 結局逆轉「只差這一步」
財經中心／師瑞德報導
想要一夕致富、提早退休的民眾請注意，改變命運的機會來了！隨著威力彩買氣在農曆春節後持續沸騰，頭獎金額也因為連續槓龜而水漲船高。根據台灣彩券官網公布的開獎結果統計，威力彩自114000087期（2025年10月30日）起，頭獎欄位就呈現「整排0」的驚人景象，截至最新開獎的115000011期（2026年02月05日）已連續29期槓龜。
目前累積獎金總額已來到驚人的10.8億元，預估下期將直接衝破11億大關，明日2月9日週一，又到了威力彩開獎的重要日子，快去包牌下注讓人生不留遺憾！
不過，在頭獎持續難產的同時，大數據也揭露了極為殘酷的真相：這段期間共有31位貳獎得主，因為一號之差錯失成為十億富翁的機會。
從去年槓到今年！頭獎欄位綠油油一片
從台彩公布的歷史數據列表中可清晰看見，威力彩最後一次開出頭獎是在去年的10月27日（114000086期）。隨後從10月30日開始，威力彩彷彿進入了冰河期，跨越了整個年底直到2026年農曆新春，頭獎中獎注數全數掛蛋。這連續29期的累積，讓本期獎金總額一舉突破10億大關，成為今年開春以來最大的超級紅包，也讓全台各地彩券行湧現排隊人潮，許多民眾紛紛表示：「年終獎金不夠看，拚這一次就財富自由了！」。
史上最遙遠距離！31人含淚領貳獎
雖然頭獎高處不勝寒無人能及，但貳獎卻是熱鬧滾滾，這也更加凸顯了差一號的悲情。統計這29期連槓數據，共有31注貳獎開出。
2026年開春後（115系列）：僅僅過了一個月，已有6位貳獎得主誕生。其中2月2日（115000010期）單期就有4人中獎；而2月5日（115000011期）也有1人獨得1,400多萬的貳獎。
去年連槓期間（114系列）：最驚人的是去年11月10日（114000090期），單期竟然爆出24注貳獎，這24人集體與頭獎擦肩而過，場面壯觀又悲情。
這意味著有31位民眾第一區的6個號碼全數對中，卻敗在第二區的那一個號碼。這一號之差，獎金從10億元瞬間縮水成千萬甚至百萬元，被網友封為世界上最遙遠的距離。
不想當第32個苦主！包牌客鎖定第二區
面對頭獎掛零、貳獎頻開的悲情數據，彩券行業者透露，近期第2區包牌的詢問度大幅提升。許多資深彩迷為了避免重演那31人的遺憾，選擇花費800元將第二區的01到08號全數包下。業者分析，只要第一區幸運全中，包牌第二區就能保證將10.8億頭獎抱回家，徹底杜絕差一號的慘劇發生。
花小錢博大夢！800元包牌CP值最高
為了避免這種一號之差的悲劇重演，不少專家與彩券行業者紛紛推薦最穩健的第二區全包買法。由於威力彩每注售價為100元，第二區共有8個號碼，因此第二區全包的成本僅需800元。這800元的投資，最大的價值在於絕對不會發生中貳獎卻沒中頭獎的慘況。一旦你運氣爆棚，第一區的6個號碼全數對中，因為你的第二區已經涵蓋了所有可能的數字（01~08），所以你100%保證中頭獎。
此外，這種買法還有一個隱藏優勢：除了1注獨得頭獎（第一區6碼+第二區關鍵號）之外，你還會同時抱走7注貳獎（第一區6碼+第二區其他7個號碼），將利益最大化。即便第一區只中了3個號碼（普獎），因為第二區全包，你也必定能拿到玖獎，大大提升了回本與獲利的機率。
【中獎包牌套路大公開】800元鎖定頭獎SOP
想終結連槓魔咒？不想當貳獎苦主？請務必熟記以下防呆包牌流程，走進彩券行不再手忙腳亂：
Step 1：走進彩券行，堅定喊出通關密語
直接跟老闆說：「老闆，我要威力彩第二區包牌！」
如果不確定老闆是否聽懂，可以說：「我要第一區一組號碼，配第二區01到08全包，總共800元的那種。」
Step 2：決定第一區號碼（任選6碼）
【自選號碼】：如果你有心儀的號碼（如生日、車牌、夢到的數字），請填寫在選號單的第一區。
【電腦選號】：如果沒有靈感，可以直接請電腦隨機選出一組6個號碼，告訴老闆：「第一區幫我電腦選號。」
Step 3：鎖定第二區（全包8碼）
確認老闆的操作是將第二區的01、02、03、04、05、06、07、08全部畫記或輸入。
這意味著你買了8注（每注100元），總金額為$800元。
Step 4：拿票確認（最重要的一步！）
拿到彩券時，請務必檢查票面：
第一區：是否顯示為同一組6個號碼？
第二區：是否顯示01~08各一注（或者顯示R 01-08）？
金額：總金額是否為$800元？
Step 5：等待開獎與對獎攻略
情況A（頭獎）：若第一區6碼全中 ➡️ 恭喜！你100%中了頭獎 + 7個貳獎！（不用再擔心第二區是什麼號碼了）
情況B（參獎）：若第一區中5碼 ➡️ 恭喜！你100%中了參獎 + 7個肆獎！
情況C（普獎/玖獎）：若第一區只中1碼或3碼 ➡️ 因為第二區全包，你必定符合普獎或玖獎資格，保底有獎金拿！
專家小提醒：購買彩券應量力而為，切勿過度投注。祝您幸運中大獎！
三立新聞網提醒您：
購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。
更多三立新聞網報導
買台積電輸了？9檔ETF「猛漲」勝大盤 冠軍是大黑馬
2026換新鈔免排隊！7-11、全聯ATM就能領 5大銀行據點一次看
郵輪旅遊敗興而歸？緊盯「3大」違禁品 帶下船恐被罰到哭哭
9天連假當場泡湯！觸犯1行為 春節出國直接攔下不給飛
其他人也在看
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
經典賽》韓媒怕了！警戒「韓國殺手」林昱珉：中華隊不再是黑馬
隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）各國30人名單揭曉，中華隊實力引發亞洲各國高度關注。韓媒《OSEN》撰文分析，直指中華隊投手戰力相當強悍，已不再是過去印象中的「黑馬」，而是能與韓國平起平坐、正面抗衡的勁敵；文中更特別點名旅美左投林昱珉，封其為韓國隊必須高度警戒的「韓國殺手」。
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
黃國昌人馬初選輸！諷對手「家樂福上班」 吳靜怡：得罪全台灣超市員工
民眾黨新北市議員初選，被視為黃國昌人馬的周曉芸，在敗給對手陳彥廷後，於受訪時表示「沒人知道陳先生是誰」，更指對方「大學畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」。對此，政治評論員吳靜怡就直指周曉芸「意外得罪了全台灣的超市員工」。
MLB》3冠快腿Gore過世 生涯首安前已23盜
以快腿聞名的3度世界大賽冠軍球員Terrance Gore，在今天傳出不幸過世的消息，年僅34歲。他的妻子Britney透露，Gore原本只是接受一般手術，但卻不幸過世。
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以