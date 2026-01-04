獨家／怕缺油！ 專訪委國台商：加油站「車龍」看不到盡頭

加油站外長長車龍看不到盡頭。（圖／東森新聞）





委內瑞拉當地局勢動盪，旅居委國的台商游先生就透露，首都卡拉卡斯秩序都還正常，但民眾搶買日用品，更誇張的是因為怕缺油，以及後續油價大漲，加油站排隊車龍長到看不到盡頭。不過台委關係並不好，曾去委國旅遊的民眾也分享，想辦理簽證非常麻煩，繳交一堆資料之外，還在新加坡等了2個月時間。

加油站外，長長車龍看不到盡頭，在委內瑞拉的台商揭露當地動不動就缺油，時常大排長龍得等三四個小時，現在更是搶著加油。

在委內瑞拉台商游先生：「到加油站了，大概前面還有15台車，加油站就說沒有油了，我們在群組裡面看到的狀態是，全城只剩下那個加油站有在加油，今天在街上，我們可以看到超市藥局，都有出現人潮排隊的狀況。」

除了要買民生用品，當地人急著加油，也是擔心委內瑞拉在動盪之下油價大漲。台委關係差下，去委內瑞拉玩的人少之又少，但其實有不少知名景點。

《天外奇蹟》預告片：「我們在哪。」

卡爾爺爺都看呆了，迪士尼動畫天外奇蹟，場景出現委內瑞拉天使瀑布，它是世界上最高的瀑布，落差達979公尺，現實畫面中壯麗美景，更有如仙境讓人驚嘆。

但委國政府親中，基本上不核發，持我國護照的國人，商務以及觀光簽證，因此曾去旅遊的台灣人就分享，要入境委內瑞拉真的不簡單。

曾赴委內瑞拉旅客黃先生：「委內瑞拉在新加坡是有大使館，他們就讓我去辦（簽證）了，繳了一大堆資料，幾乎快要一本書厚，就等了很久，審核差不多2個月吧，才終於發下來。」

好不容易拿到簽證，黃先生2022年初到委內瑞拉旅遊2個月，拍下首都卡拉卡斯街景，有商店有路邊攤還算熱鬧，部分地區則比較落後，但整體而言委內瑞拉治安不佳，台灣外交部不建議前往，委國更被列為全球治安最差，以及謀殺率最高的國家，2024年每10萬人有3.49%。

國際領隊LOCA：「朋友群裡面也是很少人有去過，大部分去南美洲，應該不會第一想要是去委內瑞拉。」

委內瑞拉未來局勢不明朗，連友好的中國，官方也提醒公民暫時不要前往委内瑞拉，而對當地台人來說，身處動盪，更是憂心與緊張。

