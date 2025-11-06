獨家／急症病患緊急開道成政治人物「聲量工具」心中不滿民護業者都說了

社會中心／洪正達報導

民護業者對於政治人物為博聲量要警方開道一事相當感冒，也因過程中徒增許多無謂的關注，使得工作人員全程都會處於高壓的環境下，也會提升風險。（示意圖／ Pixabay）

全台各地除了消防局救護車提供119緊急救護外，若遇民眾有緊急醫療必須轉院、甚至有跨縣市的情形時，都由民間救護車公司（簡稱民護）擔綱後送任務，只不過近年來由於網路社群已經高度發展，若遇患者要南來北往必須經由國道通行，家屬也會藉由社群平台發文，希望大家看見救護車可以禮讓，緊接著國道警察協助開道，對此，有不願具名的民護業者抱怨，在長途後送的任務中，坦言驚動警方或民眾關注「壓力非常大」，並成為政治人物博聲量的舞台。

業者就說，一旦接獲患者轉院的需求一定會盡全力後送到目的地，且採取「隨時出發、準時到達」服務所有人，但鳴笛、開啟警示燈並不是「無敵星星」，在路上遇其他人車都要避免發生糾紛、車禍等，且民護駕駛無論如何都要在指定的時間送達醫療院所，讓患者即時接受適當的醫療處置，只不過當有時候載送的不只是「人」，也會有緊急後送「器官捐贈」的任務出現，這對駕駛、隨車人員來說都是不小的挑戰。

不過業者也認為，在長途接送的任務中，偶爾會遇上家屬期盼國道警方開道的需求提出，或在社群平台上貼文，希望其他用路人見到救護車禮讓，但就在這個節骨眼常會成為政治人物博聲量、博眼球的平台，讓整個後送的路途中被高度關注，也有種變相利用輿論逼國道警方開道的意味存在，爆料業者更說，某次載送器捐心臟，為何就沒人關注？

國道警方指出，並非有政治人物「關心」就會出動警力護送，依照正常程序要由地方消防局或醫療單位出具相關證明，認定患者有立即、危急的需求，例如，假日車多後送緊急病患、器官捐贈、無法變換車道等，並要在「警力充足」的情況下，才會出動人車前往協助，再者，民間救護車本質上已享有道路優先使用權，一般用路人已會避讓，不需再動用警力。

國道警方指出，緊急開道的前提要有地方消防局或醫療院所開具證明，且在警力衝充足的情形下才會協助，否則一般民間救護車已享有道路優先使用權，民眾也會自行避讓。（示意圖／Pixabay）

據了解，民間救護車設置與管理上都受法律嚴格規範，第一步要依《救護車及救護車營業機構設置設立許可管理辦法》向地方衛生局申請設置後，取得開業執照還要向監理單位辦理特種車輛登記，營運期間除受衛福部醫事司及地方衛生局監管外，若遇重大災情也會支援消防局，駕駛除了須具備初級緊急救護技術員證照外，還要考取職業駕照，另隨車人員會依任務不同配置不同的人員；在「一般任務」中，隨車人員只要具備初級緊急救護技術員（EMT-1）以上的人員，而「加護型救護車」必須有中級緊急救護技術員（EMT-2）資格以上的人員，或護理師、醫師等擇一隨車，才可執行任務。

