獨家／49歲王俐人穿睡衣吹髮險露點太惹火 男粉「凍未條」私訊性器官照！驚人反應曝光：粗細剛好

王俐人近來大方展露身材受矚目。李鍾泉攝

49歲王俐人下個月要滿50歲，近來因穿著性感帶貨吹風機引發話題，她接受《鏡報》專訪時透露，之前社群粉絲人數卡關很久，最近臉書與IG分別漲粉4萬、3萬以上，不過男女比例懸殊，男性粉絲超過百分之90，她也大多親自回留言、私訊，不介意收到性暗示訊息，更坦言有男粉會傳生殖器照片給她。

王俐人身穿性感開深V蕾絲睡衣，或是超寬鬆居家服，完全沒做防護措施，胸貼也沒貼，直接激凸也認為很正常，因為都是很自然的行為，「如果還要化妝、貼東貼西，那我就不會拍了。」拍攝過程確實會穿幫，但影片經過後製，她會盡量把關，否則也會被「黃標」。

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王俐人專訪_攝影李鍾泉

有網友形容：「看完心情很好。」王俐人看了覺得很開心，笑說：「我也希望帶給人家開心，也給我很大的動力，那我活在這個世界上就有意義。」當然也會有酸民，但她出道多年走過風風雨雨，早已練就「強心臟」，也有很多粉絲支持她，要他勇敢做自己、不要在意酸民評價。

開放完整吹髮片給訂閱粉絲 王俐人盼帶來開心

也有網友沒支持也沒開酸，很驚訝問：「王俐人怎麼了？」、「是不是有人指點她這麼經營？」她也親回：「人生短暫，大家開心就好。」她認為：「我也沒有要露給全世界看。」喜歡看的人她很歡迎，不喜歡的就繞道。王俐人開放完整吹髮影片給專門訂閱的粉絲，年齡20到60歲的弟弟、哥哥都有，已經成為她的「衣食父母」，訂閱收入已經可以負擔她生活基本開銷。

王俐人性感吹髮片引發關注。翻攝IG @lisawanglijen

秉持讓鐵粉開心的態度，王俐人不介意有些網友開黃腔，「會怎麼樣？人家開心啊，他也誇獎我，因為這樣我也變得很有自信。」不會有不舒服的感覺，「可能因為我在國外長大，之前有不舒服都是人家給我的壓力，說不能這樣那樣，讓我很怕。」

有一些20幾歲的弟弟，都可以當王俐人兒子的年紀，很有禮貌地私訊問能否傳生殖器的照片給她看？她也欣然同意，也不會有不舒服的感覺，並說：「他免費給我看耶。」看了後還評價：「滿好看的，很直、粗細剛剛好。」她認為或許有些人對自己這方面沒有自信，她也很樂於給粉絲讚美。

鐵粉秀出珍藏20年寫真集 敲碗王俐人再推新作

王俐人不介意收到性暗示訊息。李鍾泉

王俐人曾經出過寫真集，最近她開直播，有粉絲秀出保存約20年的寫真，並敲碗她再出一本，她說若是大家想買，也不排斥為50歲的自己做個美麗的紀念，至於尺度，她說自己一直有公主夢，想拍一個「性感夢幻公主系列」，當一個「夢幻美阿姨」。

王俐人狀態維持得宜被敲碗再出寫真。李鍾泉攝



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