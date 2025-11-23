獨家／「怪怪」惹人愛！臭豆腐、烤香腸口味洋芋片掀熱潮

記者蔡宇智、陳心慈 / 台北報導

您有吃過麻辣臭豆腐洋芋片嗎？一吃真的又臭又香，還有業者推出烤香腸、花枝丸、炭烤玉米等夜市台味零食，專家也分析現在「怪口味」當道，成為新的流量密碼。

怪口味洋芋片成為新流量密碼。

撕開零食包裝，濃郁氣味撲來，一口放進嘴巴以為會是鹹香鹹香，奇怪這味道怎麼有點又臭又香。

民眾：「熱炒店那個大腸，五更腸旺的味道。」

民眾：「臭豆腐有像。」

賓果答對了，台灣經典美食麻辣臭豆腐，從小吃攤變成連鎖超商也買的到的洋芋片口味，口感酥脆還帶有花椒香氣。

廣告 廣告

麻辣臭豆腐變成洋芋片口味。

民眾：「有一點像，但是又有一點微妙。」

民眾：「這本來應該是熱食，突然變成酥脆餅乾口感，感覺有點怪怪的。」

傳統洋芋片早已不夠味，要蹦出創新滋味的還有這一款。

記者陳心慈、蔡宇智：「想吃香腸又想吃洋芋片該怎麼辦？現在它們結合成這個，滿足你想嚐鮮的心和味蕾。」

香腸油脂香還有大蒜辛香，根本神還原台式夜市小吃烤香腸風味，有沒有看錯還有花枝丸口味，充滿鮮甜魚漿微鹹胡椒味，再不滿足有鹹酥雞、牛肉麵甚至炭烤玉米味，打出正港的夜市台味。

各式奇怪洋芋片口味。

民眾：「香腸吧，蒜味很重，平常香腸跟蒜會一起吃這樣子。」

民眾：「有臭那個椒麻的味道，不會（討厭吃）我喜歡。」

不過先前超夯的香菜多力多滋以及香煎荷包蛋口味洋芋片不再「一包難求」，不少門市都買得到，但看著特殊風味越來越多，專家分析怪口味已經成為新的流量密碼。

連鎖超商及門市都買得到。

行銷專家胡恒士：「如果用傳統的口味來推出的時候，消費者不只吃膩，而且更重要的是在行銷上面沒有話題，這一類平常比較意想不到口味的時候，就可以有機會在媒體上面來製造話題，同時在社群上面引起關注。」

業者看準商機推陳出新獵奇風味洋芋片，結合你熟悉的口味刺激買氣，也征服你的好奇心和胃。

更多三立新聞網報導

公車一次來很多台怎麼攔？ 司機教你「手勢暗號」秒懂

轟台鐵告示「誰看得懂」？超狂新設計曝光 網讚爆不容易：拜託請維持

阿伯血糖暴跌只剩52！醫揪「1行為」釀禍：很致命

有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區

