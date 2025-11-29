獨家／恐吃不到西班牙伊比利豬！燒肉、火鍋店急囤貨

西班牙爆發豬瘟，伊比利豬將面臨斷貨危機。（圖／東森新聞）





西班牙爆發豬瘟，最大影響就是可能會有段時間吃不到西班牙伊比利豬，不管是火鍋、還是燒烤都會主打伊比利豬，因為伊比利豬的肉質鮮嫩多汁美味。火鍋店業者就透露，雖然其他國家也有賣伊比利豬，但口感遠不如西班牙的，目前庫存量只夠再撐一個禮拜，已經緊急向廠商叫貨，希望能撐過這段時間。

粉色伊比利豬肉，油花分布均勻，在烤盤上滋滋作響，滴下肉汁，逼出誘人香氣，讓人瞬間口水直流。西班牙進口的豬肉，可能最多人想到的就是伊比利豬肉，烤過之後鮮嫩又juicy，不過未來可能會面臨斷貨的危機。

用餐民眾：「我會覺得有點可惜，伊比利豬肉沒有的話，感覺少了一個選擇。」

用餐民眾：「會想吃，但現在未來可能就是吃不到，覺得有點小可惜。」

西班牙豬肉禁止進口，不僅饕客們擔心吃不到，火鍋店、燒肉店業者也拉警報，畢竟台灣人就愛這口感，若是貨源不穩，店內銷售也會大大影響。

連鎖燒肉店店長陳先生：「伊比利豬其實長期以來，是滿多客人都滿喜愛的，因為牠的肉質來講，其實會比較Q彈。」

來到火鍋店，也主打伊比利豬，肥瘦相間油花不輸和牛，丟入火鍋中涮一涮，伊比利豬入口即化，再搭配桔醋醬，非常美味。

事實上，從肉片上就能看出伊比利豬跟國產豬的差異，伊比利豬的油花分布細緻，類似「霜降」，由於豬隻從小就吃香草還有橄欖長大，西班牙的伊比利豬吃起來也會有香甜口感，和其他國家比起來品質有差。

知名火鍋店負責人建智：「丹麥（伊比利豬）之所以會比較便宜，是因為牠的豬味會比較便宜一點點，現在只能最多只能撐一個禮拜（庫存量），我們也是剛剛才得知，所以我們有緊急聯絡廠商，看可不可以就是先拉一個貨櫃給我們，我們先囤。」

預期伊比利豬會面臨短缺問題，餐飲業者不排除也會向其他國家叫貨，暫解燃眉之急，愛吃伊比利豬的老饕，恐怕短期內得換換其他口味。

