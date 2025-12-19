獨家／恐嚇？安平蝦餅老攤布條「名人合照」被剪破

店家布條遭破壞。（圖／東森新聞）





是因為生意好遭人嫉妒嗎？台南安平一間蝦餅老攤打烊之後，遭人持剪刀破壞布條，把和名人的合照裁下來。這張照片是和藝人胡瓜、董至成等人的合照，擺在攤位前20多年，老闆娘懷疑有可能是同行競爭，故意挑釁恐嚇，剪刀還遺留在現場成為證物。老闆娘已經報警，不過由於沒有裝設監視器，還需要擴大調閱，才能找出犯案的關鍵證據。

餅乾半成品下鍋油炸，在熱油中瞬間膨脹變成酥脆的蝦餅，這攤在安平古堡前的蝦餅攤已經開業將近30年，是老街附近最早的蝦餅攤之一。不過近期布條卻遭人毀損，攤位前好幾張和名人的合照，卻破了大洞，其中一張被用剪刀剪下來，剪痕整整齊齊，很明顯是故意的，但對方究竟有何目的。

布條遭毀損蝦餅攤老闆娘：「我們也不曉得這個是恐嚇、威脅還是挑釁，因為現在這邊競爭店家太多了，我們在這邊安分守己做生意，也不知道有傷到誰，有沒有礙到誰啦。」

其他遊客：「可能是因為喜歡明星，想要留下來做紀念。」

被剪下的這張照片，27年前，綜藝節目出外景來到安平，在攤位前留下合照，老闆娘站在C位，藝人有胡瓜、董至成，還有浩角翔起以及閃亮三姐妹。名人合照掛在攤位前招攬客人，而13號收攤前，布條還好好的，晚間疑似遭人拿剪刀，惡意剪下其中一張大合照，照片被拿走，犯案工具剪刀則遺留在現場，成為證物。

布條遭毀損蝦餅攤老闆娘：「看起來應該是同行競爭，或許我們有影響到別人的生意吧。」

其他蝦餅店業者：「這邊幾乎每一條路都有賣蝦餅，可能有些是價位上、東西就是看消費者自己去品嚐，喜歡的就可以帶。」

其他蝦餅店業者：「蝦餅買五送三喔。」

安平每到假日人山人海，老街四周圍約有超過40間蝦餅店，每走幾步就有店家請試吃，攤位多、競爭也大。只是蝦餅老攤遇上有心人士惡意破壞布條，老闆娘已報案提告毀損，警方也將擴大調閱監視器，找出這名「剪刀手」。

