獨家／恭喜！納豆將升格當爸 依依懷孕成功「預產期曝光」

依依懷孕成功，納豆將升格當爸。（Playground Photo 美式婚禮婚紗攝影團隊提供）

44歲的納豆與依依去年底登記結婚，小倆口在結婚週年前夕傳來做人的好消息，即將在明年6月迎接巨蟹寶寶到來。據悉，納豆結婚1年積極備孕，今年8月做試管「一次就中」，依依目前已經懷孕3個多月，今（8日）也透過影片宣布即將升格當媽的心情。

納豆與依依低調戀愛多年，兩人感情穩定。儘管過程中一路走來相當保護隱私，但始終保持甜蜜互動。在親友的見證下，小倆口日前已低調完成登記結婚，正式成為合法夫妻。

納豆與依依相差11歲，兩人為了拼做人，今年一月舉辦完婚宴後，便開始著手生子一事。據悉，依依從以前就知道自己不排卵值不高，當時就曾經有凍卵的念頭，但始終沒行動，今年8月做試管一次就成功，目前已經懷孕3個多月的依依，也即將在明年迎接寶寶到來。

