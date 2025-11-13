獨家／悟玄宮神助台灣隊奪2024世界12強冠軍 神明指示她做這一件事太威

資深記者鍾志鵬 / 基隆報導

基隆《悟玄宮》神助台灣隊奪2024世界12強冠軍，王禪老祖鬼谷子指示林總幹事她做這一件事特製《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》的必勝毛巾到東京現場應援太威。（圖／三立新聞網）

2024年世界棒球12強賽臺灣奪下冠軍，全台震撼、興奮、熱淚盈框。外界不知道這當中還有一段神明神助的故事。基隆《悟玄宮》供奉王禪老祖，也就是大家熟知的鬼谷子。悟玄宮林總幹事說自己是中華隊鋼鐵球迷，去年跟王禪老祖擲筊請示「台灣能不能得冠軍？結果得到聖杯。」二話不說，她馬上帶著有王禪老祖加持的《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》的必勝毛巾到東京現場加油、應援、發放。後來的事，世界都知道了。

廣告 廣告

基隆《悟玄宮》神助台灣隊奪2024世界12強冠軍，王禪老祖鬼谷子指示林總幹事她做這一件事特製《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》的必勝毛巾到東京現場應援太威。（圖／三立新聞網）

台灣隊奪冠背後的神祕力量 一面從基隆飛向東京的「必勝旗」牽動全台感動

2024 年世界棒球 12 強賽台灣隊奪冠，全台陷入狂喜。然而當時有來自基隆悟玄宮的《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》毛巾出現在東京巨蛋應援、加油。基隆悟玄宮林總幹事是長年為中華隊加油的死忠球迷。在中澳之戰前夕，她在宮內向王禪老祖（鬼谷子）默默發願：

「如果中華隊贏，我一定親自飛到東京應援，把老祖的力量帶給球員。」

中澳之戰中華隊果然贏球，在11月24日當天中午, 正好是林總幹事在悟玄宮值班, 她執茭問老袓，「中華隊是否會拿冠軍？得聖茭！」 她先在她們家的群組裏偷偷提前慶祝，比賽當晚戰況超級緊張，全台灣人的心都揪在一起， 但始終相信老袓一定會保祐。不會讓球員們空手而歸的。當中華隊衝入場內奪冠狂歡時，林總幹事眼眶激動泛紅說：「王禪老祖是 TEAM TAIWAN 的最強總指揮。」悟玄宮現已將這面旗展示於宮中，並製作冠軍紀念旗、紀念毛巾與信眾結緣，讓這段「台灣與神明共同奪冠」的故事被更多人看見。

廣告 廣告

基隆《悟玄宮》神助台灣隊奪2024世界12強冠軍，王禪老祖鬼谷子指示林總幹事她做這一件事特製《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》的必勝毛巾到東京現場應援太威。（圖／林總幹事提供）

基隆《悟玄宮》神助台灣隊奪2024世界12強冠軍，王禪老祖鬼谷子指示林總幹事她做這一件事特製《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》的必勝毛巾到東京現場應援太威。（圖／記者鍾志鵬攝影、翻攝自陳傑憲臉書）

基隆《悟玄宮》神助台灣隊奪2024世界12強冠軍，王禪老祖鬼谷子指示林總幹事她做這一件事特製《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》的必勝毛巾到東京現場應援太威。（圖／翻攝自中天新聞）

基隆《悟玄宮》神助台灣隊奪2024世界12強冠軍，王禪老祖鬼谷子指示林總幹事她做這一件事特製《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》的必勝毛巾到東京現場應援太威。（圖／林總幹事提供）

基隆《悟玄宮》神助台灣隊奪2024世界12強冠軍，王禪老祖鬼谷子指示林總幹事她做這一件事特製《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》的必勝毛巾到東京現場應援太威。（圖／記者鍾志鵬攝影）

基隆悟玄宮當地人舊稱「青瞑仔廟」 是台灣唯一盲人集體興建的宮廟

基隆悟玄宮是一群來自全台灣各處的盲人命相師所集體發起創立的，所以在老一輩基隆人口中有一個特別的稱號：青瞑仔廟（青瞑仔是台灣人對盲人的稱呼）。悟玄宮是民國56年興建，距今58年前。宮廟背倚「金交椅山寶穴」，正對基隆港，左右兩側有山勢環繞，是一個上選的風水寶地。

悟玄宮是供奉縱橫家鼻袓鬼谷子盲人命相師祖廟，在古早的時代，資訊封閉保守，人們有事情要請教，没有辦法像現代人上網找Google、ChatGPT。當他們面臨牲畜走失、生意吉凶、開工擇日、婚配嫁娶、運勢走向、身體狀況等，基本上都會去命相師解迷津，特別是盲人命相師，因為特別靈驗。

盲人在任何世代都是弱勢的，在古早時代，盲人的地位更低，没有什麼就業機會。工作没什麼選項，不外是按摩、命卜、唱歌賣藝，最糟糕的就是去當乞丐！其中以命卜最難，最不好學！！盲人的命相學，相傳是王禪老袓鬼谷子為了幫助盲人謀生特別傳授的。因此盲人命相師就以歷史真實人物王禪老祖-鬼谷子為祖師爺。

民國 56 年來自全台的盲人命相師聚集，發願要替老祖建一座廟：「只要我們還有一口飯吃，就要替老祖建廟，報恩。」悟玄宮從此誕生。悟玄宮上空也多次出現異象。老祖聖誕時，白雲自四方聚攏宛如朝拜。甲辰年（民國113年）立春時，天空還出現一條巨大的雲龍盤踞天際，形狀清晰、氣勢驚人。在信徒眼中，這些都是王禪老祖「以天象示神意」。

基隆《悟玄宮》神助台灣隊奪2024世界12強冠軍，王禪老祖鬼谷子指示林總幹事她做這一件事特製《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》的必勝毛巾到東京現場應援太威。（圖／林總幹事提供）

基隆《悟玄宮》神助台灣隊奪2024世界12強冠軍，王禪老祖鬼谷子指示林總幹事她做這一件事特製《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》的必勝毛巾到東京現場應援太威。（圖／林總幹事提供）

基隆《悟玄宮》神助台灣隊奪2024世界12強冠軍，王禪老祖鬼谷子指示林總幹事她做這一件事特製《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》的必勝毛巾到東京現場應援太威。（圖／林總幹事提供）

王禪老祖鬼谷子是歷史真實人物 曾教出改寫戰國的四大弟子

王禪老祖，是歷史史書上的真實人物「鬼谷子」，春秋戰國時最神秘的縱橫家、謀略家、思想家、陰陽家、兵法家、謀略之祖。祂是一位把「人性」、「策略」、「局勢」、「陰陽」、「心理」全都看透的人。傳說他隱居「鬼谷」，授徒治世，門下弟子孫臏、龐涓、蘇秦（合縱六國）、張儀（連橫秦國）個個改寫歷史。相傳《鬼谷子》一書由蘇秦整理，內容涵蓋策略、人心、談判、佈局、觀局，是古代策士穿梭列國的工具書。如今現代世界比戰國更像「亂世」，資訊衝突、國際競爭、社會壓力、情緒對抗……每一項都是縱橫家的題目。

因此王禪老祖的智慧也成為現代職場求生術、人際界線、商戰洞察、心性修持、危機判斷，至今依然實用的生命兵法。林總幹事說悟玄宮天公爐於民國113年重新啟用時，王禪老祖降下對聯：

「基隆鬼谷子開基 王禪老祖萬年興」

悟玄宮是一群盲人合力建立的廟宇，是信徒為老祖報恩的心靈基地。而那面飛到東京的《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》毛巾，則是信念跨越國界後化為的祝福。台灣隊奪冠，不只是一場勝利，也是一段跨越時代永傳的故事。盲人的信仰、古老的智慧、現代的球場，共同完成了一次屬於台灣的冠軍奇廟奇蹟。

基隆《悟玄宮》神助台灣隊奪2024世界12強冠軍，王禪老祖鬼谷子指示林總幹事她做這一件事特製《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》的必勝毛巾到東京現場應援太威。（圖／記者鍾志鵬攝影）

基隆《悟玄宮》神助台灣隊奪2024世界12強冠軍，王禪老祖鬼谷子指示林總幹事她做這一件事特製《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》的必勝毛巾到東京現場應援太威。（圖／林總幹事提供）

基隆《悟玄宮》神助台灣隊奪2024世界12強冠軍，王禪老祖鬼谷子指示林總幹事她做這一件事特製《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》的必勝毛巾到東京現場應援太威。（圖／翻攝自陳傑憲臉書）

基隆《悟玄宮》神助台灣隊奪2024世界12強冠軍，王禪老祖鬼谷子指示林總幹事她做這一件事特製《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》的必勝毛巾到東京現場應援太威。（圖／記者鍾志鵬攝影）

三立新聞網提醒您：

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

基隆《悟玄宮》神助台灣隊奪2024世界12強冠軍，王禪老祖鬼谷子指示林總幹事她做這一件事特製《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》的必勝毛巾到東京現場應援太威。（圖／牽猴子提供）

基隆《悟玄宮》神助台灣隊奪2024世界12強冠軍，王禪老祖鬼谷子指示林總幹事她做這一件事特製《必勝旗》與《Team Taiwan 勝》的必勝毛巾到東京現場應援太威。（圖／三立新聞網）

▼【12強／世界冠軍！】12強／世界冠軍！台灣隊斬斷日本27連勝「神紀錄」20年間國際賽9敗魔咒終結 網爆哭：用實力讓世界看見台灣｜（影片來自YouTube－三立新聞網SETN頻道）

更多三立新聞網報導

書摘／陳傑憲哭了！曝光突破極限秘密 這1句話帶領台灣奪世界冠軍

獨家／差一秒奇蹟生還！基隆八斗子山崩12年後 救人英雄賴鴻瑋現身

獨家／6年內妻癌逝罕病兒走了 自強爸忍悲痛獨居4年猝逝…一家終於團圓

獨家／粿粿婚內出軌風暴！另位前男友暖聲祝福 這一句話點醒全台

