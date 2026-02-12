獨家／悶子8旬婦還在扛照護重擔 獲特赦免入監後「繼續照料中風老伴」
台北市松山區一名81歲林姓婦人，長年照顧罹患重度小兒麻痺的兒子超過50年，先前因確診新冠肺炎、身體狀況惡化，自覺已無力再負擔照護責任，竟以膠帶纏住兒子口鼻將其悶死，案件曝光引發社會震驚。總統賴清德今（12日）依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦，免除其發監執行。特赦令發布後，林婦心情複雜，僅低調回應：「謝謝總統。」
特赦令發布後，林婦的律師杜俊謙表示，在等待特赦結果期間，老婦人心理壓力極大、歷程相當煎熬，開庭時多次因想起亡子而情緒潰堤、悲從中來，但若不觸及案件相關話題，情緒尚能維持平穩。
杜俊謙也透露，林婦近年健康狀況不佳，曾接受多次心臟手術，疫情後呼吸功能亦明顯變差，不過日常生活仍可勉強自理。目前家中尚有中風年邁丈夫需要照顧，所幸近期已能稍微起身行走。家庭經濟主要由兩名兒子支撐，一家人彼此扶持，雖然生活艱困，仍努力維持基本運作。
律師代謝各界：讓老媽媽安心過年
事後，杜俊謙也在臉書發文指出：「本案自二審上訴後，經媒體報導與社會各界高度關注，許多民眾從中看見承擔沉重照顧責任的可憐處境，林女士五十多年來獨力照顧極重度身心障礙的孩子，長期與社會隔絕，晚年又因病倒下，在長照體系尚未能即時承接的縫隙中，而有這件令人心碎的家庭悲劇，令人動容。」
杜俊謙表示，「經一審法官、律師書面向總統聲請特赦以及立委、議員、社會大衆們提出建議，致請總統考慮赦免林女士入監服刑等。總統府副秘書長何志偉在總統府發布新聞稿之前已至林女士住處探視、關懷其處境，也轉達賴清德的深切關心，惟當時因考慮司法程序仍在進行，故低調不曾曝光。」
最後，杜俊謙說：｢賴總統在了解個案狀況之後深感不捨，加上法務部權衡法律要件與人道考量後，決定採取『免刑不免罪』的特赦方式，希望在年節前，讓歷經半世紀照顧重擔的老媽媽，得以安心過年，也提醒社會正視高齡長照悲歌背後的制度責任，政府將持續強化長照支持網絡，避免悲劇重演。｣
回顧本案，林婦兒子自幼罹患腦膜炎已發肺炎，最終因小兒麻痺癱瘓在床，生活由母親一肩扛起，一扛就是50年，即使自己已經年邁仍對兒子不離不棄。
2023年4月底，林婦因確診新冠肺炎需要隔離，隔離期間，她思索自己年事已高，兒子的身體也許久未見起色，心裡萌生了斷念頭。
同年5月12日，林婦趁外籍看護盥洗空檔，進到兒子房間將門反鎖，隨後拿裝有萬元鈔票的紅包袋塞到兒子嘴裡，用口水巾掩住口鼻，再拿事先購買的膠帶纏繞封死讓其窒息身亡。林婦犯案後在陽台痛哭失聲，外籍看護發現陳屍在床的兒子緊急報警。
台北地院審理，法官認為老婦行為已構成殺人罪，但考量其符合自首要件且情狀可憫恕，減刑至2年6月，合議庭法官還在判決書中寫道：「長年臥床的被害人身形竟能與一般成年男子無異，衣著乾淨整潔，皮膚亦無褥瘡，更可得見被告係長年費心照料這個自幼即患有極重度身心障礙而癱瘓在床的兒子……」，字句惹人淚目。
然而，合議庭法官認2年半刑期已是規定的最低刑度，為此建請總統賴清德，考慮依赦免法規定特赦這名年邁婦人。
