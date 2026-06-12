獨家／情侶還在車上！機械車位突下降 車門遭擠壞

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疑遭其他住戶誤啟動設備，導致車門遭夾毀。（圖／東森新聞）





新北市三重區一名車主日前開車接女友下班返家，將車停進社區機械停車位後，準備下車時，卻疑似因其他住戶操作機械停車設備，導致車門遭夾毀。車主指控對方未確認車內是否有人就啟動設備，造成車輛受損，事後處理態度消極；不過遭控住戶則表示，當時誤以為車內已無人，雙方目前仍因賠償金額談不攏。

監視器畫面中，一名身穿黑色背心的男子走進社區地下停車場，操作機械停車設備。沒過多久，前方車輛突然傳出尖叫聲，男子趕緊上前查看。原來車內當時還有一對情侶。兩人返家停好車後，約一、兩分鐘正準備開門下車，沒想到機械車位突然啟動，讓他們嚇得驚聲尖叫。

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受害車主陳先生：「當時我的車門已經打開，正準備下車。大概過了一分鐘，對方要出門，他連看都沒看就直接按下開關。我們的車停在下層車位，結果車子開始往下移動，真的很可怕，是我第一次感覺離死亡這麼近。」

從照片可見，駕駛座車門嚴重扭曲變形，車窗玻璃也遭擠壓破裂，副駕駛座車門同樣受損。陳先生表示，這輛二手車是今年1月才花15萬元購入，送回原廠檢修後，初估維修費高達14萬元。

受害車主陳先生：「當下覺得頭有點暈，肩頸也因撞擊感到不舒服。對方認為14萬元維修費太高，態度一直很消極，電話也常常不接，就算接了也都說自己很忙。」

陳先生認為，對方對於後續賠償問題態度反覆。受害車主陳先生：「一下說要談賠償金額，一下又說要申請調解，後來又說其實還沒申請，前後說法一直變來變去。」

不過遭控住戶則有不同說法。遭控住戶：「一開始我是很有誠意跟他談和解，但他開價太高。一開始說20萬，後來15萬，甚至還提到30萬，包含精神賠償，我覺得這樣不合理。」

事發至今已過三天，陳先生已前往醫院驗傷，並表示將赴派出所提出過失傷害告訴。由於雙方對於賠償金額始終無法達成共識，未來若調解失敗，責任歸屬及賠償問題，恐怕仍得交由司法進一步釐清。

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