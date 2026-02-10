獨家／想吃櫻桃「免吐核」 實測神器...小心噴髒衣

現在有業者推出，單價約100元的櫻桃去核神器，一秒按下擠壓器，果核就能去掉。（圖／東森新聞）





吃櫻桃覺得吐掉果核很麻煩嗎？現在有業者推出，單價約100元的櫻桃去核神器，一秒按下擠壓器，果核就能去掉，不少人分享使用起來很方便，有家長笑說，小孩終於願意吃水果了，《EBC東森新聞》實際街訪民眾，有人使用後覺得實用度不高，認為容易噴汁！

過年要到了，很多人都會送櫻桃當禮物，不過很多人吃櫻桃的時候，都覺得吃完果實還要吐掉核很麻煩，不過現在有業者推出了一款櫻桃去核神器。

只要將整顆櫻桃放入去核器內，喬好蒂頭位置，按下綠色擠壓器，果核就能快速去掉，滿滿一盤櫻桃都沒有果核，實現不吐核吃櫻桃自由好享受，如果是你會想用嗎？

民眾：「我會覺得直接吃就好了，幹嘛還要去核，你洗好就吃，你都去完核再來吃，你都不想吃了吧哈哈。」

民眾：「我直接用咬的不就好了，就是有點多此一舉。」

民眾：「我還是覺得直接吃比較方便，就有點麻煩，最後還是要把核用掉，其實也蠻有創意，可能如果要準備派對，或是什麼公司活動，提供這種水果會比較方便。」

去核神器民眾用起來，實際感受不同。但想要去核吃櫻桃，實際用刀子切，沿360度劃一圈，除了用雙手分開果實，還要徒手拔掉果核也不輕鬆，得花一點力氣，如果是用去核神器，一秒按下就能去核，不過缺點就是容易噴汁，使用完雙手容易沾黏櫻桃汁液。民眾：「確實很像智商稅啊，但是就是補一個樂趣吧。」

民眾vs.記者：「（智商稅），會喔哈哈哈，會有一點喔。」

民眾vs.記者：「嗯，（智商稅），就是沒有用啊，如果這樣100塊的話。」

也有家長透露，給長者跟小孩吃櫻桃，使用去核神器，吃起來也會比較安心。但櫻桃去核器是實用或被當成智商稅，還是見仁見智。

