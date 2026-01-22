獨家／想吃辦桌網路揪 許願菜冠軍是桶裝冰淇淋

一名25歲的研究生，因為想吃辦桌菜，在網路上PO文只要有千人留言她就主揪辦桌宴。（圖／東森新聞）





你喜歡吃南部的辦桌菜嗎？有一名25歲的研究生因為想吃辦桌菜，在網路上PO文，只要有千人留言，她就主揪辦桌宴。結果願望真的達成，有近300人參與，席開27桌，菜色是網友許願的有龍蝦三明治、封肉筍絲、八寶丸，其中整桶冰淇淋是最多北部網友許願的，為了復刻傳統喜宴，飲料喝古早味蘆筍汁還有舞台車，現場氣氛相當嗨。

辦桌吃到一半，嗨到站起來熱舞，台上台下歡樂一片。賓客開心舉杯，這些人原本都不認識，卻能透過網路社群許願菜色，排行前5道分別是花好月圓炸湯圓、古早味龍蝦三明治、可以當伴手禮的整桶冰淇淋、封肉筍絲、古早味的八寶丸。

辦桌團主揪陳楚楚：「烏魚子一定要是東港的，龍虎的石斑海水養殖的，想要兩公斤以上，很多北部的朋友下來吃，說我要吃到那一大桶冰，很可愛。」

不只食材有挑過，總鋪師也不馬虎，光是這道頂級廣式佛跳牆高湯，就要熬快8個小時，還有古早味的龍蝦三明治、八寶丸等等。

總鋪師縈寶：「她有要求，比方說烏魚子要切幾公分，龍蝦幾公克啊有沒有，魚翅要幾兩啊，全部的每一道食材都很精準。」

辦桌團主揪陳楚楚：「謝謝大家。」

這場辦桌宴總共有12道菜，讓大家都吃得開心，全賴這位25歲主辦人，她因為在南部唸書，愛上辦桌菜，在網路透過千人連署，有了這場美食盛宴。

辦桌團主揪陳楚楚：「我是一個吃貨，我很想吃辦桌，就在社群媒體上說有1000個人留言的話，我就來辦一場自己的辦桌，不到5天就到1000個人留言了。」

在網路揪團吃辦桌，來了快300人，席開27桌，為了復刻傳統喜宴，飲料用古早味蘆筍汁，還要有變形金剛舞台，讓網友上台飆歌。

總鋪師縈寶vs.參與辦桌團網友：「（最喜歡哪一道），龍虎斑跟魚翅羹。」

有不少人當作復古趴盛裝出席，因為主揪人想傳達喜宴精神，邀請函做成喜帖，儘管每位吃辦桌的人要繳2000元，但喜宴辦桌包含棚架舞台、燈光音響設備，主辦人最後還倒賠3萬多元，對她來說，揪團吃辦桌的心願達成，還是很開心。

