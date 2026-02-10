獨家／想在家賞櫻！樹苗「實生、嫁接」開花時間差2倍

民眾逛美式賣場，意外發現有一區竟然在賣櫻花樹，原本以為乏人問津，沒想到現場卻擠滿圍觀人潮。（圖／東森新聞）





民眾逛美式賣場，意外發現有一區竟然在賣櫻花樹，原本以為乏人問津，沒想到現場卻擠滿圍觀人潮，不少人躍躍欲試，打算把櫻花樹帶回家種。只是專家提醒，櫻花好看卻一點都不好養，要是從實生苗開始種，恐怕需要5到10年時間，就算種嫁接苗，還得考量其他環境因素。

一群人圍在光禿禿的樹枝前，左看看右看看，而這場景可不是在花市，是美式賣場竟然有一區專門在賣櫻花樹。民眾vs.記者：「（這種花你會想買嗎），會啊，我有環境可以種。」

美式賣場雖然開賣富士櫻，但公告也特別標註，實際開花花況會有差異，等於是你買回家種，也不見得人人都能種到盛開模樣。台灣植物及樹木醫學學會理事長孫岩章：「櫻花的問題滿多的啦，很多里長喜歡種櫻花，可是最後大概都是功敗垂成。」

畢竟先前不少地方的櫻花樹種了好幾年不開花就是不開花，而跟種實生苗或嫁接苗也有影響。台灣植物及樹木醫學學會理事長孫岩章：「嫁接了以後它就長出新的，那底下是山櫻花，上面是新品種。」

專家說，市面上賣的櫻花樹大多是嫁接過的，因為需要的時間相對較短，通常2到3年會開零星花，3到4年後才會穩定開，至於實生苗則需要五年以上時間，有些更久恐達8到10年才有辦法開花。記者vs.台灣植物及樹木醫學學會理事長孫岩章：「（這棵大概從什麼時候開始出現，慢慢長大出來），像實生苗大概7到8年要啦，（直到它開花），對。」

但就算你種了嫁接過的櫻花樹，也不是放進土堆中就保證能開。台灣植物及樹木醫學學會理事長孫岩章：「櫻花要照顧，問題比較多，病蟲害比較多，割草也容易傷害到樹皮，傷到樹皮大概那一棵我認為就毀了，因為它以後那個傷口不太能癒合，就會潰爛腐朽蟲就來了，菌也來了，所以櫻花的照顧不容易。」

專家點出五大主因，除了品種外，有無病蟲害、損傷、營養夠不夠都有關，氣候也是關鍵。種植櫻花樹是一大考驗，每個環節都得顧慮，美的事物需要耐心和決心，但絕不是花了錢買回家，就能在春天輕鬆欣賞盛開景緻。

