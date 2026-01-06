獨家／想拍北海道美景、推廣滑雪安全！空拍機竟遭老鷹叼走

這架空拍機被頑皮的老鷹叼走，一舉一動都被記錄下來。（圖／東森新聞）





新年第一天，有民眾到北海道富良野滑雪場滑雪，帶著剛買不久的空拍機要拍下美麗雪景。沒想到，才剛要收起來，空拍機竟被老鷹叼走回不來。加上鍾先生的朋友去年在這裡遇難，僥倖撿回一命，他也想記錄事件，推廣滑雪安全，沒想到卻先被老鷹襲擊。

白色毛茸茸的生物忽遠忽近，仔細一看居然是個鳥嘴在玩弄著機器。原來這架空拍機是被頑皮的老鷹叼走，還帶回巢穴裡，一舉一動都被記錄下來。畫面看起來可愛，但在空拍機主人眼裡卻超級心疼。

空拍機主人鍾先生：「我覺得很無奈，無冤無仇的，而且今年北海道熊難很多，我比較擔心遇到熊，所以在飛空拍的時候，離車子比較近，我怕隨時有狀況的話可以跑回車上，結果沒想到還是被老鷹襲擊了。」

空拍機主人鍾先生：「空拍機現在都還在錄影，而且沒有很高，感覺是掉在樹上之類的。」

老鷹將空拍機帶回巢裡，雖然看得到卻拿不回來。鍾先生透露，新年第一天和朋友到北海道富良野滑雪場滑雪，用剛買不久的空拍機拍攝雪山河谷，才剛要收起來，一個黑影從左邊衝過來，空拍機也一起消失。

空拍機主人鍾先生：「因為影片原檔在老鷹手上，我這邊拿不到了，很難得的經驗，可是畫面也都沒了，沒關係，就當作送給老鷹的新年禮物。」

除了記錄美景，鍾先生也透露，朋友去年一月在這個滑雪場後山一度失聯，幸好警消即時救援，因此才想飛一段雪景，做個事件紀錄。

空拍機主人鍾先生：「去年我朋友在山谷滑雪的時候遇難，他是在那個山谷被北海道的警察救出來的，我想要去做個記錄，所以我把空拍機帶去現場，想要拍攝冬天山谷的樣子。」

原本想要提醒大家滑雪安全的重要性，沒想到空拍機卻先陷入危險。

