獨家／想讓Google搜尋快速竄升？ 一定要加「這2字」





想要讓Google搜尋快速竄升，一定要加「這2字」！Google台灣公布2025年度搜尋關鍵字排行榜，「怎麼」這2字居冠，揭露了台灣人在這一年最焦慮、最好奇的10件事。隨著AI深入搜尋體驗，台灣人不再只輸入僵硬的關鍵字，而是傾向用「像在問朋友」的口語方式找答案。從「普發一萬怎麼領」到「趙露思怎麼了」，「對話式搜尋」口語化的提問成為現代人搜尋趨勢。

2025搜尋趨勢 從「找連結」到「問朋友」 AI改變題問方式

今年的排行榜中，最顯著的趨勢就是「口語化」。隨著AI技術融入Google搜尋，使用者的行為出現了全球性的轉變，台灣也不例外。

大家不再只是尋求快速的標準答案，而是希望像跟朋友聊天一樣，透過更自然的語句來了解世界。數據顯示，像「......是怎麼回事」這類探索事件全貌的提問大幅增加，特別是在娛樂與名人話題上。當民眾搜尋「趙露思怎麼了」或「金賽綸怎麼死的」時，他們尋求的不再是單一新聞連結，而是一個能整合懶人包、闢謠與事件始末的完整理解。這種「求知慾」的深化，正是AI時代搜尋行為的最大特徵。

名人話題：「怎麼了」背後的求證焦慮

在社群媒體資訊碎片化的時代，民眾透過Google進行「事實查核」的需求大增。

趙露思怎麼了：陸劇女神趙露思今年因妝造風格改變及短暫神隱，引發大量「整形」或「生病」的傳聞。搜尋「怎麼了」代表粉絲急於驗證社群平台上的流言蜚語，希望得到一個完整的解釋。

李珠珢怎麼念：富邦悍將韓籍啦啦隊「AI女神」李珠珢續留台灣，搜尋「怎麼念」不僅是為了正確應援，更顯示粉絲不想在討論話題時「露餡」，希望精準掌握韓文發音的社交需求。

金賽綸怎麼死的：這是典型的「假新聞查核」案例。韓星金賽綸雖爭議不斷，但並未過世。年初網傳的惡意死訊導致大量民眾搜尋確認，顯示Google已成為民眾驗證短影音內容是否屬實的最後防線。

荷包保衛戰：補助「怎麼領」是全民運動

經濟與民生議題依舊是剛需，但搜尋方式更聚焦於「執行步驟」。

普發一萬怎麼領：源於年初稅收超徵討論及地方性補助的誤傳。通膨壓力下，民眾不想錯過任何一筆可能的現金補貼，因此直接搜尋「怎麼領」來確認資格與流程。

客家幣怎麼登記：客委會推出的數位客家幣因名額有限，引發年輕族群瘋搶。搜尋熱度集中在登記期間，顯示「數位綁定」與「抽籤機制」已成政策推廣常態，民眾急需攻略。

威力彩怎麼買：每當威力彩連槓、獎金上看數億時，總會吸引平時不玩彩券的「一日彩迷」進場。這群新手透過搜尋「怎麼買」來了解包牌、選號規則，試圖在經濟壓力下買一個發財夢。

生活與信仰：傳統習俗的數位救贖

趣的現象是，越是傳統的習俗，越依賴現代科技來解答。

地基主怎麼拜、普渡怎麼拜：2025年房市交屋潮加上現代小家庭興起，許多離開長輩獨立生活的年輕人，面對「入厝」或「中元普渡」等儀式感到陌生卻不敢輕忽，只好上網向 Google 大神求救，尋求標準化的祭拜流程以求心安。

吉卜力風格怎麼用：AI繪圖持續延燒，今年一款「吉卜力風格」濾鏡席捲Instagram，讓「怎麼用」成為跟上社群潮流的必備技能。

玩具城怎麼去：這可能與知名遊戲懷舊改版或大型實體展覽有關，顯示在忙碌的生活中，民眾依然積極尋找懷舊與療癒的休閒管道。

2025年的台灣搜尋榜單，是一份「實用主義」與「對話需求」的報告。我們用更口語的方式問Google：錢怎麼領？謠言是真的嗎？拜拜怎麼拜？每一個「怎麼...」，都代表著台灣人在變動的資訊洪流中，試圖透過AI輔助，更精準地掌握生活的主導權。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

