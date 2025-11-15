獨家／想領錢先「臉部辨識」 實測安全帽、眼鏡、口罩都卡關

領個錢卻卡在門口？部分銀行近期為了防堵車手導入「AI臉部偵測系統」。（圖／東森新聞）





領個錢卻卡在門口？部分銀行近期為了防堵車手導入「AI臉部偵測系統」，想要領錢還有門禁，得把安全帽、口罩、墨鏡通通脫掉，偵測通過後才能進入提款。也有的是ATM內建臉部辨識，甚至連「有瀏海」可能都不能領，就被部分用戶抱怨，這到底是打詐還擾民。

站在自動門前東張西望，不得其門而入，原來是因為懶得脫安全帽。現在部分銀行推出智慧感應，領錢還得刷臉，如果戴安全帽可是不能讓你進去。

領個錢還有門禁，不只安全帽，口罩、墨鏡也得脫掉，鴨舌帽則是順利通過。原來是銀行為了防堵車手，導入AI臉部辨識機系統，全臉入鏡才能進入。

廣告 廣告

用戶：「感覺有人在監控著，就是有保護你人身安全的感覺。」

用戶：「很麻煩，這種就是隱私的東西，如果這樣的話，我上次我就直接去別家了。」

用戶們看法兩極，不過行員透露，單月車手數量確實從一個月4、50件到現在變個位數。

領錢要刷臉的還有這，再來到另外一家銀行（ATM）一樣有AI臉部偵測，不只不能夠戴眼鏡、口罩、安全帽，甚至連妹妹頭也可能不行，要求移開臉部物品，露出眉毛到下巴，領個錢搞的像過海關。

《EBC東森新聞》實測，口罩、墨鏡得脫掉，妹妹頭沒問題，再直擊顧客戴安全帽領錢也不用特別脫。不過也有人什麼都沒戴，卻還是偵測異常，就被批評這到底是打詐還擾民。

民眾：「這樣子都脫掉的話，至少可以讓監視器去照到說你（車手）的長相。」

銀行局副局長：「直接裝在ATM上的臉部辨識，精度就會比較高一點，不過我們只是鼓勵銀行去做這樣阻詐的行為，並沒有全面推廣。」

金管會證實，確實目前兆豐、永豐、中信、合庫都有試行AI臉部偵測，不過偵測精度各家銀行自行決定。雖然對用戶來說多少增加了點麻煩，不過或許已經讓不少車手聞風喪膽。

更多東森新聞報導

快訊／快關窗戴口罩！ 新北淡水鐵皮屋大火「巨濃黑煙竄天」

醫起看／空氣藏3物質！鏟子超人「口罩戴起來」嚴重恐致癌

12強國手深夜約會被抓包！口罩妹身分曝光

