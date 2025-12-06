獨家／愛到極限遭轟「雙面人」！李明川險砸200萬頂下火鍋店往事曝光

李明川只要喜歡一個人，就會費盡心思配合對方。李鍾泉攝

李明川近日跨界歌壇，推出〈不可思議愛上你〉與〈沒有你的聖誕節〉等翻唱歌曲，溫暖歌聲背後，藏著他多年感情歷練的故事。身兼花藝師、化妝師、主持人、演員、歌手以及大學教授等多重身分的他，坦言自己在愛情中，始終屬於「主動出擊」的那一方。

「牡羊座一定會主動出擊，而且絕對會讓對方知道我在行動」，李明川笑說，但他也承認，熱情來得快、去得也快，「有時候告白完，我對戀愛的感覺就結束了」，這份直率和實際，使得他經常讓伴侶覺得缺乏安全感，但對他而言，只是個性使然。

包容另一半程度令人吃驚

談起自己的感情觀，李明川招認是「一見鍾情型」，「人家說相愛容易，相處難；但對我來說，相處容易，相愛難」，很多感情都是經過長時間相處後，才發現彼此不適合，一見鍾情的瞬間，無法支撐整段感情，也因此，他的感情一路走來總是跌跌撞撞。

廣告 廣告

但李明川對於伴侶的包容力卻堅持得令人驚訝。舉例來說，他不喜歡吃火鍋，因為吃完火鍋身上會有臭味，但曾有一位交往5、6年的對象愛吃火鍋，甚至可以三餐吃同一家；李明川苦笑回憶：「當時甚至一度要加盟火鍋店，因為家附近常去吃的那間店，有一天突然貼出頂讓，他怕以後吃不到，所以就去談，對方開了200萬頂讓費。」幸好最後沒有談成，「不然我每天三餐都吃火鍋了」！

李明川只要喜歡一個人，就會費盡心思配合對方。李鍾泉攝

即便如此，他仍持續為愛付出，只是沒想到後來一次吵架，對方竟痛罵他是「雙面人」：「他說『你不喜歡吃火鍋，但還是老約我去吃，你就是表裡不一的雙面人』。」讓李明川相當難受，願意為了愛而配合，全心付出，難道錯了嗎？

從配合到拒絕 掌握愛情與生活的界線

經過多年歷練，如今，李明川對於經營感情的方式逐漸改變，「過去配合度太高，現在我學會拒絕，對於無法掌握的事情會委婉回絕，不要勉強自己去配合，生活才能過得更自在」，這也是他近幾年生日願望與新年希望最常設定的目標。

去年初，他結束了一段三個月的戀情，至今單身超過1年，「我不再強求感情，約會OK，但過程中我會觀察對方，也觀察自己能不能跟對方相處融洽，再決定是否進入下一階段」。在愛與被愛之間，李明川學會了2件事，主動追求真心，並在必要時勇敢拒絕。人生下半場，不必委屈自己，也能找到屬於自己的愛與自在。

李明川人生走進下半場，活得更自在更舒服。翻攝lee_ming_chuan IG

場地提供：OZORA Cafe' & Whisky

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／入行30年被酸「唱歌很噁心」 李明川已練就金鋼之身

獨家／黑暗電影廳裡重生！李明川抗憂鬱「2自救法寶」曝光

獨家／林俊傑相隔10年現身高雄 AAA典禮結束後最想做「這件事」