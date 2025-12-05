獨家／愛貓人士痛批動保處0作為！ 上週才說「無異狀」轉頭就見12貓3慘死

動保處人員抵達北市信義區分局六張犁派出所。顏凱勗攝

台北市信義區爆出「喵星人墳場」的殘忍事件，愛貓人士今（5日）怒控台北市動保處完全失職，動保處在新聞稿中強調「急攔截」貓屍並「持續監控」，但實際在第一線奔走的愛貓人士卻痛斥：「都是我們在找，是我們在撿，是我們在直擊！動保處根本沒在做事，卻把功勞全寫成自己的！」

愛貓人士指出，動保處在 11月28日才「訪視」後宣稱屋內無異狀，豈料短短不到一週，昨（4日）垃圾車內竟一次爆出 9具幼貓、3具成貓屍體，全身長滿蛆、甚至露出白骨，明顯死亡已久，怒批：「難道這些貓是這幾天才跑去領養或撿回來的？怎麼可能一天死一打？」

更離譜的是，昨（4日）晚間棄屍畫面，竟是愛貓人士化身「柯南」守在現場，親眼直擊飼主把裝滿貓屍的垃圾袋丟上垃圾車，之後清潔隊員和愛貓人士冒著屍臭從垃圾車裡翻找，才拉回一袋可疑垃圾，另一袋則被環保局載往焚化爐，結果也是愛貓人士打電話、奔波協調才成功攔回。

愛貓人士不捨痛批：「新聞稿寫急攔截，寫得好像是動保處衝第一！事實上是我們自己抓到棄屍，他們只是坐著收成果。」

更讓他們心寒的是，今早清潔隊辛苦從現場清出3大袋雜物垃圾本以為要處理完畢，卻被涉案游姓女子一句「不是我的私人物品，我還要」害全隊做白工，她在被帶往派出所製作筆錄途中，愛貓人士也忍不住怒斥：「你不會良心不安嗎？貓咪的冤魂都跟著妳！」

鄰居則表示，該女租客剛搬到富陽街沒多久，已積欠房租，又因噪音遭多次檢舉，沒想到竟爆出如此駭人的虐貓事件。

面對愛貓人士炮轟，動保處仍強調已依重大動保刑案處理、並申請搜索票展開強制搜索。但志工反擊：「如果不是我們一直追、一直盯、一直找屍體，這些貓屍根本沒人會知道。」



