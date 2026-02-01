獨家／愛車停路邊車格內卻收罰單！警：車尾突出車格
北市一名男子，把車停在路邊停車格內，下車幫太太買東西，太太在車上休息，結果警察來開單，原因是認定車尾跟左後輪明顯超出停車格。這讓駕駛不滿，認為沒有妨礙交通，警察應該要先勸導比較妥當。對此，警方表示是依規定開單，駕駛有疑問都可以申訴。
警方獲報來到現場，遠遠就看到一台車，雖然停放在車格內，但是車屁股卻露在外面，就連左後輪胎也超出格子好幾公分。
警方vs.當事駕駛：「反正就是你車子屁股已經凸出去了，那有影響到車流的，（不是啊，我只是在裡面而已）。」
員警依法舉發，但駕駛非常不滿。不滿遭開單駕駛：「後面又放這個，又2、3台摩托車，我如果我的車去刮到怎麼辦，所以我就放稍微傾斜一點點。當下應該跟我太太說，你車子是不是要請你老公回來移一下這樣停比較好，這樣就是perfect，就是比較好處理事情。」
事發在1月29日下午3點多，駕駛把車停在北市中山區長春路上的停車格，下車買東西，當時太太在車上等，卻接到太太電話，說被警方盤查。
不滿遭開單駕駛：「我奉公守法的公民，我就非常我沒有辦法諒解啊。（警察說）屁股是斜的，我說奇怪，我斜的我也沒有妨礙到車流量啊。」
對此警方回應，沒有質疑男子身分，只有單純開單，立場嚴正態度平和，沒有刁難，如果對於罰單有疑義，也可以依法提出申訴。
台北市區寸土寸金，停車位一位難求，可不要以為停車時，有把車停進格子裡面就沒事，如果車輪壓到線上面，或是車身跨出了停車格線外，都有可能因此受罰。
另外根據道交條例規定，停車應該緊靠道路邊緣，前後輪胎外側距離緣石或是路面邊緣不得超過40公分；不依順行方向逆向停車也通通母湯，可處600元以上1200元以下罰鍰。停完車下車走一圈double check。才能有效避免罰單上門。
