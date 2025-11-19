獨家／愛車停路邊遭亂割 車主怒：沒違停卻收恐嚇信

發現車身被不明人士，疑似用美工刀刮傷。（圖／東森新聞）





新北市一名男子近兩個月陸續把車停放在路邊，沒想到從這個月中開始，竟發現車身被不明人士，疑似用美工刀刮傷甚至還收到可疑信封，上頭寫著「請自重，請把車移往他處」，讓他覺得恐嚇意味濃厚向警方報案後提告毀損，對此警方循線調閱監視器，已經掌握到涉嫌人身分，將通知他到案說明。

令他不解的是明明沒有違停，到底是招誰惹誰，近兩個月只要看到路邊有車位，車主就會把車停在這個位置，沒有想到從這個月中旬開始竟發現愛車被刮花之外，甚至還收到了可疑信封。

廣告 廣告

被害車主：「寫說請自重，請將你那台車移往他處，我就覺得說這可能是有特定的人士不希望我把車停在這個位置，常停附近的車輛我也去觀察過了，都沒有像我有這樣的狀況。」

被惡搞頻率有多頻繁，攤開時間軸就知道，車主14號早上準備開車時，發現車側車尾有凹陷的感覺，3天後停在相同位置還刻意先繞著車子拍一圈，隔天早上果真發現這一回換前半部車身受損，懷疑嫌犯拿出美工刀大肆搞破壞，吞不下這口氣，報警提告毀損。

被害車主：「這個位置正常大家都可以停放，他是白線內，我不覺得我要因為就是他人惡意的行為，去改變我的生活作息，滿擔心說之後如果再停那個位置會不會有這個特定的人士會再去刮傷。」

警方循線展開追查，鎖定一名年約40歲的涉嫌人，兩次都開車到附近停車場之後，再徒步走到案發地點，而且都選在深夜時段出沒，徘徊一到兩分鐘隨即離開，後續將通知到案說明，要釐清犯案工具以及動機，畢竟誰也不想要停個車碰上美工刀怪客。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

陸委會收炸彈恐嚇信！要求撤下「中共跟監蕭美琴新聞」

收「割喉斷頭」恐嚇信！許淑華報警：我不會畏懼

新／許淑華也收恐嚇信！遭嗆斷頭掛自由廣場三天三夜

