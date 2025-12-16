獨家／愛車剛買2周！車主喝醉找代駕 遭司機「開去撞牆」

車主指控剛買兩個禮拜的愛車，被代駕司機開去撞停車場牆壁。（圖／東森新聞）





正值冬令進補，不少人吃了薑母鴨、羊肉爐，喝了酒之後會叫代駕返家。不過新北一名車主指控，剛買兩個禮拜的愛車，被代駕司機開去撞停車場牆壁，初步估計維修費12萬，目前一直聯絡不上司機，媒合平台也不願意處理。對此，平台表示已列為異常案件，將持續釐清。

紅色轎車開到地下停車場，坐在副駕的車主先下車，結果負責開車的代駕司機卻一路往前，撞上牆壁。車主聽到碰撞聲，趕緊跑過去檢查愛車狀況。

車主王先生：「他整路開車都不太穩定，車道偏移，警示就一直叫，到他撞車的時候，我就醒過來啦，想說這個怎麼停成那樣。」

案發在11月17日，王先生當天到朋友家聚餐，酒後利用叫車平台找代駕把車開回家，人是安全了，但才剛買兩個禮拜的愛車卻留下滿滿刮痕。

車主王先生：「葉子板跟保桿這邊，還有燈殼、鋁圈也有，鋁圈應該是這個部位都有，他就整個側面擦進去。」

王先生到車廠估價，初步計算包含大燈、烤漆、輪胎鋁圈等等，維修費要12萬，他指控司機不願意賠償還搞消失，目前提告毀損。

車主王先生：「聯絡平台，平台也都不處理，丟一句說也不關他們的事，他們也沒代駕的人的資料那些。當初我就有詢問他們說，如果代駕聯絡不到人，你們公司要負責嗎，他們也沒有要處理的意思，就說我們自己有聯絡好就好。」

對此叫車平台回應，他們也聯絡不上司機，已將此案列為異常案件，持續釐清。由於正值冬令進補，吃羊肉爐、薑母鴨配點酒，代駕需求增加，消保官就說因為民眾是透過平台委託專人代駕，沒有確實履約衍伸其他損害，可以舉證請求平台業者賠償，如果有爭議可以和市府單位提起申訴。

