獨家／憂遭搞破壞！多間餐廳拒收孩童 家長怒起糾紛

其實，不只一間餐廳曾被小朋友搞破壞，去年4月，有小朋友到高雄寵物咖啡廳，亂餵狗狗吃披薩，搞得一團亂，還跟店家起衝突，還有新北一間鸚鵡咖啡廳，原本有讓小孩進場，但有孩童不懂控制力道和音量，拉扯導致鸚鵡受傷，因此店家貼出公告，拒絕接待12歲的小孩。

啾啾啾的鸚鵡叫聲此起彼落在咖啡廳裡，陪著顧客吃飯，還有隻鸚鵡很輕巧的跳躍，邊喝下午茶邊欣賞，真的好療癒，周末假日，咖啡廳內竟然都沒有看見任何一個小孩，因為這裡規定12歲以下的小孩不能進來。

咖啡廳業者：「有些小孩子他可能，比較活潑比較好動，他沒辦法去控制，他的奔跑或大聲喧嘩，那鸚鵡本身其實是，很敏感的動物，牠們本身很脆弱，牠們一點點聲響或怎樣，受到驚嚇拉扯牠們會受傷。」

由於許多孩子不懂控制力道和音量，導致寶貝鸚鵡們受傷，店家決定貼出公告，拒絕接待12歲以下孩童，卻有家長不滿起衝突。

咖啡廳業者：「我還是有遇到一些，比較強硬的客人，但他就會去給你說，留些一顆星負評，比較沒有同理心的客人。」

業者無奈的說，他們實在難以控制小孩動向，還是要依鸚鵡的健康為主。

顧客：「小學如果家長可以，就是把他照顧好，不要讓他亂跑，或不要讓他亂抓，我覺得就還可以。」

近日不少餐廳和咖啡廳，訂出新規不接待小朋友，有些人是因為，餐飲料理都是大人口味，或是座位少通道小，小孩低消又難計費乾脆不接，還有小朋友玩弄狗狗貓貓，還把店家搞得一團亂。

寵物咖啡廳業者：「我們在告知小朋友說，不能餵狗吃披薩，小朋友回答是，我爸爸說可以為什麼不行。」

去年4月高雄寵物咖啡廳，被小朋友大鬧一場後，決定禁止12歲以下小孩入場，還有小朋友到花蓮餐廳，推倒店內擺飾跳上跳下，被請出門外雙方起衝突。

店家vs.女顧客：「不接受像妳這樣的客人，（不賣我餐點），我們不接受像妳這樣的客人。」

店家考量安靜和安全，拒絕家長帶小孩用餐，雙方那條線拿捏得當，才不會遭拒於門外。

