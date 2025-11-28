獨家／懶得裝水、倒水？「乾式」足浴機插電「等20分」發熱

恆溫岩盤發熱足浴機。（圖／東森新聞）





天氣轉涼，俗話說暖身先暖腳，現在市面上有很多款「暖腳法寶」，一般熟知是泡腳桶，但要加水倒水很麻煩，也有些不用水的，是插電就好，但要注意可能隨著使用次數變多，暖度會下降。

沙發底下拉出來，木板上兩片把腳貼上去，馬上有溫暖的感覺，這是恆溫岩盤發熱足浴機，顧名思義專暖腳部。

保健達人鄭雲龍：「因為它是開放性的嘛，所以它加上這個毯子，你會覺得不是只有從腳底，而是會暖足到膝蓋來。」

使用上有3點要注意，其中之一就包含需要預留20分鐘的加熱時間，以及它並沒有自動斷電的系統，旁邊就有電線了，所以起身的時候，一定要注意別被絆倒。

要暖的範圍廣一點，還有一種是箱子形狀的泡腳桶，同樣是插電靠底下遠紅外線加溫，但不能摺。要更縮小體積、放水，有這種似桶非桶的泡腳袋，可折疊的也方便攜帶。不讓你無聊，除了有加藥草包，還有的是加精油鹽，黃色的添加生薑精油，還有黑胡椒精油。

腿部保養電商平台執行長Andy：「就不建議就是一隻手這樣抬吧，可能水就會漏出來，或是可能身體會受傷，因為我們這個提把本身有做這個包邊的設計，所以我們在抬的時候本身，手就不會覺得壓力很大，或是覺得很割手的感覺，就是像這樣子，我們就提著，然後用腳的方式把它撐起來。」

不想拿也有其他品牌，有附移動盤拖來拖去都可以，還有底部就是輪子的款式。怕塑膠不耐高溫，有材質是木製的，但相對的體積會比較大。

民眾：「我自己比較沒有暖手暖腳的需求，送給媽媽或是長輩，希望它可以好抬或者是好收。我會喜歡另外加東西泡腳，就是給一個儀式感。顏色的話不拘，但是香氣的話，我覺得是必要的加分項。」

天氣轉涼，暖腳法寶附加價值越來越多，哪樣最好？因人而異。

