獨家／成人平台SWAP證實邀粿粿合作 前男友震驚大喊：萬萬不可以
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
粿粿（江瑋琳）從啦啦隊「甜心女神」到婚內出軌王子邱勝翊，一夕之間形象崩塌引爆社會譁然、工作停擺。成人平台 SWAG 證實洽談合作。關心粿粿的3位前男友與同學第一時間聽到之後嚇到，告訴《三立新聞網》：「粿粿，萬萬不可以，人不能一錯再錯，你還年輕，還有機會重來。」
成人平台SWAP邀粿粿合作 3位前男友、同學震驚曝心聲
粿粿前男友與同學說，事情發生到現在，粿粿已經認錯、道歉，在一片撻伐聲中，珍惜她的人，會持續關心、用真誠的方式提醒她：別讓一次錯誤，把人生推向回不了頭的深淵。對於成人平台SWAG的邀約，前男友與同學表示，明眼人一看就是來蹭流量、搏眼球，但「粿粿，萬萬不可！」、「要冷靜，不要一錯再錯」。成人平台跟粿粿之前拍的寫真集《粿民女友》給人的感覺不一樣。在婚內出軌風暴還沒平息的時候，傳出成人平台SWAG證實洽談合作，這已經不是事業選項，而是人生方向。
前男友心疼說：
「人千萬不能一錯再錯。妳還這麼年輕，未來還有機會，不要讓一次跌倒，變成回不了頭的深淵。」
同學不捨說：
「她一直是很樂觀、很開朗的女孩，看到她陷入現在這樣的情況，真的很難過。」
「粿粿的努力，大家都看得到，請大家再給她正向的機會」
風暴中的人性：真正愛你的人，不會在你跌倒時落井下石
粿粿同學在私下聚會的時候低調表示，這個時候可以看見人性，是幫助重生的力量，還是落井下石的石頭。粿粿、范姜彥豐、王子邱勝翊，這場婚變與善後，讓外界看到明星光環拿掉包裝後的真實一面。
